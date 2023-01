Aero klub Tuzla: Objavljen konkurs za prijem novih polaznika škole letenja

Aero Klub Tuzla raspisao je Konkurs za prijem novih članova, polaznika škole letenja, koji žele svoje slobodno vrijeme uložiti u učenje i usvajanje potrebnih znanja i vještina za sigurno letenje i spoznati smisao rečenice, samo piloti znaju zašto ptice pjevaju.

Ova rečenica nam govori koliko je letenje lijepa djelatnost, ali postoje i druge prednosti. Naučiti sigurno letjeti podrazumijeva da će svaki polaznik škole naučiti meteorologije, aerodinamiku i druge oblasti fizike, mnogo detalja o konstrukcijama letjelica, procedure koje su primjenljive i u drugim oblastima života. Škola letenja će omogućiti svakom polazniku da svijet upozna i iz druge perspektive, da stekne samopouzdanje i da stekne prijatelje za cijeli život, navode iz Aero kluba Tuzla.

Ko može da se prijavi na ovaj konkurs?

U školi letenja se može upisati svaka osoba koja ima 14 godina, ili više, da je dobrog opšteg zdravlja i da je spreman vrijedno učiti i raditi. Svi zainteresovani treba da budu dobri učenici i studenti, a oni malo stariji da budu situirani. Maloljetne osobe trebaju imati saglasnost roditelja za bavljenje jedriličarstvom. Broj polaznika je ograničen.



Šta je jedriličarstvo i da li je moguće napredovati?

Vazduhoplovno jedriličarstvo je rekreativna aktivnost i takmičarski sport gdje pojedinci lete-pilotiraju u bezmotornoj letjelici poznatoj kao vazduhoplovna jedrilica. Prve vazduhoplovne jedrilice su u stvari bile planeri. Planiranje je let gdje vazduhoplov teži od vazduha koristi gravitaciju kao jedinu motornu-pokretačku silu, tako što dok se kreće naprijed stalno gubi visinu-ponire (planira). Jedrenje je korektan naziv za let gdje vazduhoplov koristi kretanje atmosfere da bi povećao svoju visinu ili brzinu. U našoj školi, nakon završene obuke za pilota jedrilice možete završiti obuku za pilota motornih jedrilica, a nakon sticanja potrebnog iskustva možete završiti u školi za instruktora letenja.

Dobar primjer načina bavljenja jedriličarstvom je aktuelni svjetski prvak Sebastian Kawa. Pored toga što je uspješan ljekar, Sebastian Kawa je šesnaestostruki svjetski prvak, vodeći svjetski (FAI) takmičarski pilot jedrilice i trenutni svjetski prvak u klasi 15m i evropski prvak u jedriličarstvu u klasi 18m. Dobro osnovno zanimanje i jedriličarstvo kao hobi je dobitna kombinacija za sadržajan i lijep život.

Takođe je moguće, nakon završetka obuke za pilote jedrilice, nastaviti školovanje za profesionalnog pilota, u školama koje su za to certificirane. U tom slučaju, jeriličarstvo je dobro iskustvo iz kojeg se mogu, uz relativno niske troškove, upoznati osnove letenja i procijeniti da li je to zanimanje koje želite.

A za potencijalne polaznike koji vole čitati, preporučujemo jednu lijepu knjigu. Napisao ju je Richard Bach, rođen 1936. godine u američkoj saveznoj državi Illinois, u istome gradu u kojem je rođen i odrastao Ernest Hemingway. Od sedamnaeste godine letenje mu postaje hobi koji poslije prerasta u profesiju, a nakon pilotske karijere počeo se baviti pisanjem. Napisao je preko dvadesetak djela, a među najznačajnije spada Galeb Jonathan Livingston.

U ovoj knjizi piše: „Većina galebova ne haje da nauči više doli osnove letenja – kako da stigne od obale do hrane i natrag. Jer, većinu galebova ne zanima let, već jelo. A ovog galeba nije zanimalo jelo, već let. Galeb Jonathan Livingston najviše je volio letjeti. (…)

Takođe piše i sljedeće, nakon što je naučio letjeti bolje od drugih galebova: „Koliko je sad život bogatiji! To je smisao života, a ne ono sumorno vucaranje do ribarskih brodica i natrag! Možemo se izdići iz neznanja, možemo postati umješna, pametna i savršena bića. Možemo biti slobodni! Možemo naučiti letjeti!”

Prijaviti se možete elektronskom poštom na e-mail [email protected] do 15.02.2023.godine, subject PRIJAVA ZA OBUKU. Pošaljite Vaše osnovne podatke i kratko motivaciono pismo.