Akcija Lijevak: Oduzete desetine vozačkih dozvola

Provodeći pojačane aktivnosti kontrole učesnika u saobraćaju i realizaciju akcije “Lijevak”, policijski službenici Uprave policije MUP-a TK- su tokom dvije noći, u vremenskom periodu od 17. do 19.10.2025. godine, na području Tuzlanskog kantona kontrolisali ukupno 439 motornih vozila i vozača, kojom prilikom je zadokumentovano ukupno 217 prekršaja.

Ovom prilikom, izvršeno je alkotestiranje 313 vozača, gdje je utvrđeno da su 82 vozača upravljala motornim vozilom pod dejstvom alkohola. Tokom navedenih aktivnosti privremeno je oduzeta sedamdesetjedna vozačka dozvola, određena količina materije koja svojim izgledom asocira na opojnu drogu, te registarske oznake i motocikl.

Uprava policije MUP TK-a apeluje na sve učesnike u saobraćaju, da poštuju odredbe Zakona o bezbjednosti saobraćaja na putevima u Bosni i Hercegovini i da voze oprezno čime značajno doprinose, kako ličnoj, tako i sigurnosti drugih učesnika u saobraćaju.

U narednom periodu biće nastavljene ovakve i slične intenzivirane planske aktivnosti usmjerene na povećanje stepena sigurnosti svih učesnika u saobraćaju.