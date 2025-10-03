Akcije hapšenja u TK i KS, oduzeti brojni predmeti

Federalna uprava policije, pod nadzorom Kantonalnog tužilaštva Kantona Sarajevo, sprovodi velike operativne akcije hapšenja na području Kantona Sarajevo i Tuzlanskog kantona zbog krivičnog djela iznude.

Do sada su uhapšene četiri osobe, dvije iz Kantona Sarajevo i dvije iz Tuzlanskog kantona. Tokom pretresa pronađen je novac, oružje i bejzbol palice, potvrdio je za Fenu Emil Sućeska, šef Odsjeka za odnose s javnošću FUP-a.

„Pretresi su i dalje u toku. Imamo još dvije osobe koje su u obradi, a da li će one biti lišene slobode znat ćemo nakon što postupci budu okončani“, kazao je Sućeska.

Iz FUP-a poručuju da će više informacija o rezultatima akcije biti poznato nakon što se istraga završi.

