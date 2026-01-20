Antalija, turistička prijestolnica Turske, svrstana je među deset najposjećenijih destinacija svijeta prema Euromonitorovom indeksu Međunarodnih dolazaka 2025. Osim što je prepoznata kao idealna destinacija za ljetovanje, Antalija se sve snažnije pozicionira i kao savršeno utočište za porodične zimske i proljetne odmore. Razvojem cjelogodišnjeg turizma, grad nudi savremene tematske parkove i jedinstvena iskustva koja spajaju zabavu, kreativnost i avanturu za sve generacije.

Od adrenalinskih vožnji do interaktivnih sadržaja, Antalija postaje dinamično igralište u kojem porodice, ljubitelji kulture i avanturisti stvaraju nezaboravne uspomene i izvan ljetne sezone.

Antalija: Gdje legende žive

The Land of Legends u Beleku najveći je zabavni resort u Turskoj i tokom cijele godine nudi sadržaje za porodice i ljubitelje adrenalina. Među najpoznatijim atrakcijama su Hyper Coaster, visok 62 metra, vodene atrakcije u Aqua Landu, te tematski svjetovi „Nickelodeon Land” i „Maša i medvjed”, koji osiguravaju zabavu za sve uzraste, danju i noću.

Resort se dodatno ističe tematskim apartmanima Kingdom Hotela te luksuznim smještajem u okviru Nickelodeon Hotels & Resorts Antalya, stvarajući jedinstven spoj vrhunske zabave i posebnog doživljaja boravka.

Antalija: Baština u pokretu

Smješten na prostoru bivše tekstilne fabrike, Dokumapark u kepeškom dijelu Antalije nudi drugačije kulturno iskustvo, park koji se oslanja na sjećanja, a ne na adrenalinske vožnje. Revitalizirani kompleks objedinjuje muzeje, izložbene prostore, kafiće i šetališta na jednom mjestu. Među njegovim glavnim sadržajima ističu se Muzej igračaka, otvoreni minijaturni park površine 10.000 m² s modelima turskih znamenitosti u razmjeri 1:25, te Muzej automobila s kolekcijom klasičnih vozila.

Uz festivale i radionice koje se održavaju tokom cijele godine, Dokumapark predstavlja opušteno kulturno odredište i idealnu alternativu nakon dana provedenog na plaži.

Antalija: Ispod površine

Na samo nekoliko koraka od plaže Konyaaltı, Antalya Aquarium ubraja se među najveće akvarijumske komplekse na svijetu. Sa više od 40 tematskih zona i impresivnim tunelom dugim 131 metar, kroz koji ajkule, raže i jata riba plove iznad posjetilaca, stvara se dojam šetnje morskim dnom.

Uz glavne postavke, kompleks nudi i dodatne atrakcije poput tropskog WildParka, ledenog Snow World & Ice Museuma, kratkog uronjenog Oceanride XD kino-doživljaja te muzeja voštanih figura, osiguravajući raznovrstan sadržaj za sve uzraste.

Zahvaljujući kafićima, prodavnicama i cjelogodišnjim sadržajima u zatvorenom prostoru, Antalya Aquarium predstavlja zanimljivo poludnevno iskustvo na svega nekoliko minuta od Mediterana.

Antalija: Energija na kopnu i vodi

Za one koji više vole uzbuđenja na kopnu, Kepez Macera Ormanı nudi niz outdoor aktivnosti, uključujući užad, zip-lineove, penjanje, paintball i avanturističke staze smještene među brdima obraslim borovima. Aktur Lunapark u Konyaaltıju donosi klasičnu zabavu s roller coasterima, gondolama, kućom straha, vožnjama za djecu i karnevalskim igrama. U večernjim satima park se pretvara u čarobni svijet svjetla i muzike, uz panoramski Ferris točak koji dominira horizontom i stvara nezaboravno iskustvo za porodice i posjetioce.

Na oko 30 minuta od Međunarodnog aerodroma Antalya, Hip-Notics Cable Ski Park nudi cjelogodišnje vodene aktivnosti na tri umjetna jezera, napajana planinskom vodom. Sa 730 metara dugim glavnim kablom, petostubnim sistemom i dvostrukim tornjevima namijenjenim naprednim trikovima, park podjednako odgovara početnicima i profesionalcima, pretvarajući i kratku posjetu u cjelodnevnu avanturu.

Antalija: Mir tropske oaze

Butterfly World Antalya otvara se u februaru 2026. godine i donosi tropsko utočište na površini od 10.000 m², u kojem će hiljade leptira slobodno letjeti među bujnom vegetacijom, vodopadima i ribnjacima, ispod velike staklene kupole. Posjetioci će šetati kroz dvoranu kišne šume s vodopadima, koi ribnjacima i leptirima, uz dodatne sadržaje poput vrta ptica, botaničkih zona, dječjih radionica i otvorenog amfiteatra namijenjenog prirodnim edukacijama i sezonskim događajima. Uz naglasak na interaktivna prirodna iskustva i očuvanje biološke raznolikosti, Butterfly World Antalya nudi smireno i edukativno iskustvo u samom srcu Antalije.

Antalija: Krila, valovi i mašta

U 2026. godini Antalija potvrđuje da je mnogo više od ljetne destinacije, nudeći porodicama nezaboravna iskustva tokom cijele godine. To je mjesto gdje kreativnost cvjeta, tradicije se razvijaju, a zabava i priroda stvaraju skladan spoj pod blagom toplinom mediteranskog sunca, u svim godišnjim dobima.

Izvor RTV Slon/ Turska.ba

