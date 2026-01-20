Antalija/Svako godišnje doba je zabavno: Roller coasteri, aqua parkovi i doživljaji za cijelu porodicu

Antalija, turistička prijestolnica Turske, svrstana je među deset najposjećenijih destinacija svijeta prema Euromonitorovom indeksu Međunarodnih dolazaka 2025. Osim što je prepoznata kao idealna destinacija za ljetovanje, Antalija se sve snažnije pozicionira i kao savršeno utočište za porodične zimske i proljetne odmore. Razvojem cjelogodišnjeg turizma, grad nudi savremene tematske parkove i jedinstvena iskustva koja spajaju zabavu, kreativnost i avanturu za sve generacije.

Od adrenalinskih vožnji do interaktivnih sadržaja, Antalija postaje dinamično igralište u kojem porodice, ljubitelji kulture i avanturisti stvaraju nezaboravne uspomene i izvan ljetne sezone.

Antalija: Gdje legende žive

The Land of Legends u Beleku najveći je zabavni resort u Turskoj i tokom cijele godine nudi sadržaje za porodice i ljubitelje adrenalina. Među najpoznatijim atrakcijama su Hyper Coaster, visok 62 metra, vodene atrakcije u Aqua Landu, te tematski svjetovi „Nickelodeon Land” i „Maša i medvjed”, koji osiguravaju zabavu za sve uzraste, danju i noću.

Resort se dodatno ističe tematskim apartmanima Kingdom Hotela te luksuznim smještajem u okviru Nickelodeon Hotels & Resorts Antalya, stvarajući jedinstven spoj vrhunske zabave i posebnog doživljaja boravka.

Antalija: Baština u pokretu

Smješten na prostoru bivše tekstilne fabrike, Dokumapark u kepeškom dijelu Antalije nudi drugačije kulturno iskustvo, park koji se oslanja na sjećanja, a ne na adrenalinske vožnje. Revitalizirani kompleks objedinjuje muzeje, izložbene prostore, kafiće i šetališta na jednom mjestu. Među njegovim glavnim sadržajima ističu se Muzej igračaka, otvoreni minijaturni park površine 10.000 m² s modelima turskih znamenitosti u razmjeri 1:25, te Muzej automobila s kolekcijom klasičnih vozila.

Uz festivale i radionice koje se održavaju tokom cijele godine, Dokumapark predstavlja opušteno kulturno odredište i idealnu alternativu nakon dana provedenog na plaži.

Antalija: Ispod površine

Na samo nekoliko koraka od plaže Konyaaltı, Antalya Aquarium ubraja se među najveće akvarijumske komplekse na svijetu. Sa više od 40 tematskih zona i impresivnim tunelom dugim 131 metar, kroz koji ajkule, raže i jata riba plove iznad posjetilaca, stvara se dojam šetnje morskim dnom.

Uz glavne postavke, kompleks nudi i dodatne atrakcije poput tropskog WildParka, ledenog Snow World & Ice Museuma, kratkog uronjenog Oceanride XD kino-doživljaja te muzeja voštanih figura, osiguravajući raznovrstan sadržaj za sve uzraste.

Zahvaljujući kafićima, prodavnicama i cjelogodišnjim sadržajima u zatvorenom prostoru, Antalya Aquarium predstavlja zanimljivo poludnevno iskustvo na svega nekoliko minuta od Mediterana.

Antalija: Energija na kopnu i vodi

Za one koji više vole uzbuđenja na kopnu, Kepez Macera Ormanı nudi niz outdoor aktivnosti, uključujući užad, zip-lineove, penjanje, paintball i avanturističke staze smještene među brdima obraslim borovima. Aktur Lunapark u Konyaaltıju donosi klasičnu zabavu s roller coasterima, gondolama, kućom straha, vožnjama za djecu i karnevalskim igrama. U večernjim satima park se pretvara u čarobni svijet svjetla i muzike, uz panoramski Ferris točak koji dominira horizontom i stvara nezaboravno iskustvo za porodice i posjetioce.

Na oko 30 minuta od Međunarodnog aerodroma Antalya, Hip-Notics Cable Ski Park nudi cjelogodišnje vodene aktivnosti na tri umjetna jezera, napajana planinskom vodom. Sa 730 metara dugim glavnim kablom, petostubnim sistemom i dvostrukim tornjevima namijenjenim naprednim trikovima, park podjednako odgovara početnicima i profesionalcima, pretvarajući i kratku posjetu u cjelodnevnu avanturu.

Antalija: Mir tropske oaze

Butterfly World Antalya otvara se u februaru 2026. godine i donosi tropsko utočište na površini od 10.000 m², u kojem će hiljade leptira slobodno letjeti među bujnom vegetacijom, vodopadima i ribnjacima, ispod velike staklene kupole. Posjetioci će šetati kroz dvoranu kišne šume s vodopadima, koi ribnjacima i leptirima, uz dodatne sadržaje poput vrta ptica, botaničkih zona, dječjih radionica i otvorenog amfiteatra namijenjenog prirodnim edukacijama i sezonskim događajima. Uz naglasak na interaktivna prirodna iskustva i očuvanje biološke raznolikosti, Butterfly World Antalya nudi smireno i edukativno iskustvo u samom srcu Antalije.

Antalija: Krila, valovi i mašta

U 2026. godini Antalija potvrđuje da je mnogo više od ljetne destinacije, nudeći porodicama nezaboravna iskustva tokom cijele godine. To je mjesto gdje kreativnost cvjeta, tradicije se razvijaju, a zabava i priroda stvaraju skladan spoj pod blagom toplinom mediteranskog sunca, u svim godišnjim dobima.

