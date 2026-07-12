Argentina u polufinalu Svjetskog prvenstva nakon pobjede nad Švicarskom

Argentina u polufinalu Svjetskog prvenstva plasirala se nakon što je u dramatičnom četvrtfinalu u Kansas Cityju savladala Švicarsku rezultatom 3:1 poslije produžetaka.

Aktuelni svjetski prvaci poveli su već u desetoj minuti. Lionel Messi izveo je korner, a Alexis Mac Allister bio je najviši u skoku i udarcem glavom savladao švicarskog golmana Gregora Kobela.

Argentina je u prvom poluvremenu kontrolisala igru, ali nije uspjela dodatno uvećati prednost. Švicarska je u nastavku zaigrala otvorenije i do izjednačenja stigla u 67. minuti, kada je Dan Ndoye nakon kombinacije s Ricardom Rodríguezom pogodio za 1:1.

Jedan od ključnih trenutaka dogodio se pet minuta kasnije. Breel Embolo dobio je drugi žuti karton nakon intervencije VAR-a, jer je sudija João Pinheiro procijenio da je pokušao iznuditi prekršaj.

Švicarska je tako završnicu regularnog dijela odigrala s igračem manje, ali je uspjela izdržati pritisak Argentine i izboriti produžetke.

Mreže su mirovale sve do 112. minute, kada je Julián Álvarez snažnim udarcem sa dvadesetak metara pogodio gornji ugao za vodstvo Argentine.

Konačnih 3:1 postavio je Lautaro Martínez u prvoj minuti sudijske nadoknade drugog produžetka. Kobel je prethodno odbranio pokušaj Thiaga Almade, ali je napadač Intera prvi stigao do odbijene lopte.

Argentina u polufinalu Svjetskog prvenstva igrat će protiv Engleske, koja je u svom četvrtfinalnom meču nakon produžetaka pobijedila Norvešku rezultatom 2:1.

Drugi polufinalni par čine Francuska i Španija.