Bećirović razgovarao s Lugavićem i Nikšićem o mjerama podrške

Član Predsjedništva Bosne i Hercegovine dr. Denis Bećirović boravio je u Gradskoj upravi Tuzla, gdje je razgovarao s gradonačelnikom dr. Zijadom Lugavićem, premijerom Federacije BiH Nerminom Nikšićem i njihovim saradnicima o trenutnoj situaciji nakon tragičnog požara u Domu penzionera Tuzla.

Na sastanku su razmotrene mjere koje su nadležni organi već poduzeli, kao i naredni koraci vezani za obnovu objekta i osiguranje adekvatnih uslova za smještaj korisnika. Posebna pažnja posvećena je pružanju psihološke i socijalne podrške porodicama stradalih i preživjelim korisnicima.

Gradonačelnik Lugavić predstavio je plan prioritetnih aktivnosti Gradske uprave koje će se realizovati u saradnji s kantonalnim i federalnim institucijama te službama koje učestvuju u spašavanju i zbrinjavanju štićenika doma.

Bećirović je naglasio važnost koordinisanog i pravovremenog djelovanja svih nivoa vlasti, istakavši da je ključno da institucije, svaka u okviru svojih nadležnosti, pruže punu podršku Tuzli u prevazilaženju posljedica ove tragedije.