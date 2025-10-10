“Desilo se 2:2 i to je život“: Selektor Barbarez nakon remija BiH na Kipru

Reprezentacija Bosne i Hercegovine odigrala je neriješeno 2:2 protiv Kipra u kvalifikacijama za Svjetsko prvenstvo 2026. godine. Iako su Zmajevi imali prednost od 0:2, protivnik je u finišu stigao do boda, golovima u samoj završnici oba poluvremena – prvog u posljednjim sekundama prvog dijela i drugog iz penala u posljednjim sekundama utakmice.

Tok utakmice

BiH je odlično otvorila meč i već u prvom dijelu stigla do značajnog vodstva. Međutim, domaćin je uspio smanjiti doslovno u posljednjim minutama prvog poluvremena, što je ozbiljno poljuljalo sigurnost bh. selekcije.

Nastavak je donio puno borbe, ali i vidljiv pad u igri naše reprezentacije. Kipar je postajao sve opasniji, a nagrada im je stigla u samom finišu kada je dosuđen jedanaesterac. Iako je penal bio sporan za mnoge, VAR je potvrdio odluku nakon očiglednog, ali i nepotrebnog kontakta Šunjića. Taj detalj presudio je utakmicu. Još jednom je BiH pobjeda izmakla u posljednjim minutama, u scenariju koji postaje svojevrsni bh. „El Clasico“, ali bez Barcelone i Reala, samo sa klasičnim razočaranjem za naše navijače.

Press konferencija selektora

Selektor Sergej Barbarez imao je vrlo neugodan susret s novinarima nakon utakmice. Njegove izjave bile su podijeljene između žaljenja i racionalizacije, nedostajalo je preuzimanja bilo kakve odgovornosti:

O penalu: „Može se svirati, a i ne mora. Možemo pričati satima, ali ništa nećemo promijeniti. Desilo se 2:2 i to je život.“

O igri: „U prvom poluvremenu nismo se orijentisali, nismo bili blizu igrača. U drugom smo energetski izgledali bolje, imali šanse i 100% priliku za pobjedu, ali sreća nas nije pratila.“

O reakciji tima: „Karakter momčadi je odličan, energija i volja su tu. Mi smo na super putu – četiri pobjede, jedan remi protiv teških protivnika.“

Na pitanje o izmjenama: naglasio je da je Alajbegović zamijenjen i zbog žutog kartona i zbog energetskog pada, dok je Esmir unio mnogo energije po ulasku.

O optužbama za „agencijske“ veze pri izboru igrača: Barbarez je odbio insinuacije o Dini Beširoviću, jasno rekavši da se radi o regularnoj odluci, te da takva pitanja smatra neprimjerenim.

Povrede

Dodatni problem donijele su povrede Muharemovića (natečena noga) i Esmira Bajraktarevića (povreda ruke), zbog kojih su odmah nakon završetka utakmice upućeni na ljekarske preglede.

Utisak večeri

Utakmica je još jednom pokazala stari problem bh. reprezentacije, a to je pad koncentracije u ključnim trenucima. Iako je Barbarez pokušao istaknuti borbenost i volju tima, činjenica je da se već godinama ponavljaju iste greške: gubitak bodova u završnicama i manjak sistemskih rješenja na terenu.

Kipar, koji je na papiru trebao biti „lakši protivnik“, pokazao se prevelikim zalogajem. Nekadašnja, vruhunska izdanja naše reprezentacije protiv velesila poput Španije, Francuske ili Portugala sada djeluju kao davna prošlost, jer i Kipar u ovom trenutku, zna kazniti sve slabosti Zmajeva.

Šta slijedi: Baraž i nada u martu

Uprkos razočarenju, BiH je i dalje u igri za baraž. Sistem kvalifikacija predviđa da u baraž idu sve drugoplasirane reprezentacije iz 12 grupa, te četiri ekipe preko Lige nacija. Prema projekcijama, BiH bi trebala biti među njima, zajedno s reprezentacijama poput Italije, Poljske, Švedske ili Ukrajine.

Rumunija je već osigurala baraž kroz Ligu nacija, a tu su i Sjeverna Makedonija, Sjeverna Irska i Moldavija. Baraž donosi 16 reprezentacija, raspoređenih u četiri jakosne grupe – a samo četiri ekipe će izboriti plasman na SP.

Polufinale baraža igra se 26. marta, finale 31. marta 2026. godine.

Prije toga, Zmajevi imaju još dva ključna ispita:

novembar 2025. BiH – Rumunija (Zenica) novembar 2025. Austrija – BiH

Austrija trenutno drži prvo mjesto na tabeli i ima utakmicu manje, što dodatno otežava situaciju.

Sve u svemu

BiH je, barem na papiru i dalje u igri za Svjetsko prvenstvo. Međutim, dok Barbarez ističe energiju i karakter, ostaje pitanje kada će reprezentacija početi nuditi sistem, stabilnost i zrelost? Jer do tada, svaka sudijska nadoknada i svaka sporna situacija mogu značiti izgubljene bodove, baš kao protiv Kipra.