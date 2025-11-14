BiH među rijetkim državama u Evropi koje prepoznaju femicid u zakonu

Tužitelji, predstavnici pravosudnih institucija i organizacija civilnog društva koje djeluju u oblasti zaštite prava žena i borbe protiv rodno zasnovanog nasilja okupili su se danas u Sarajevu na radionici posvećenoj jačanju kapaciteta tužilaštava u primjeni izmjena i dopuna Krivičnog zakona Federacije BiH i novog Zakona o zaštiti od nasilja u porodici i nasilja prema ženama, s posebnim fokusom na obaveze koje proizlaze iz Istanbulske konvencije.

Stručnu radionicu pod nazivom „Izazovi u postupanju tužilaštava prema noveliranom Krivičnom zakonu FBiH i Zakonu o zaštiti od nasilja u porodici i nasilja prema ženama“ organizovao je Gender centar Federacije Bosne i Hercegovine, u saradnji sa Centrom za edukaciju sudija i tužilaca Federacije BiH i projektom EU za inkluziju u BiH.

– Stvorili smo dobar zakonski okvir u FBiH gdje smo prepoznali krivična djela koja do sada nisu bila regulisana – od digitalnog nasilja, uhođenja, seksualnog zlostavljanja i uznemiravanja, pa sve do femicida. BiH je jedna od pet država u Evropi koja ima to krivično djelo prepoznato u zakonu – izjavio je Samir Numanović, direktor Gender centra Federacije BiH.

Novi zakon, koji je na snazi od augusta, predviđa strožije kazne i hitne mjere kako bi se spriječilo nasilje i osigurala zaštita žrtava. Numanović je naglasio da je ključan multisektorski odgovor svih institucija, uključujući policiju, tužilaštva i centre za socijalni rad.

Centar za edukaciju sudija i tužilaca Federacije BiH, kako je rekao njegov direktor Almir Tabaković, provodi kontinuirane aktivnosti kako bi pravosudni sistem bio spreman za primjenu izmjena Krivičnog zakona i Zakona o zaštiti od nasilja u porodici.

– Redovno analiziramo i organizujemo edukacije za tužioce i sudije kako bi se osiguralo pravovremeno i efikasno postupanje, uključujući nasilje nad ženama i u porodici – istakao je Tabaković.

U vezi posljednjih slučajeva, kako je rekao, vidjelo se da su naše institucije, prvenstveno tužilaštva i sudovi promptno djelovali u saradnjom sa policijom i intenzivno rade.

Kantonalno tužilaštvo Sarajevo bilježi značajan broj predmeta nasilja u porodici, uključujući i nasilje nad djecom, rekla je Iva Kurilić, tužiteljica Tužilaštva Kantona Sarajevo.

– Vrlo smo posvećeni i postavljamo visoke standarde u radu na takvim predmetima. Provodimo detaljne istrage i prikupljamo dokaze kako bismo što efikasnije procesuirali krivična djela, posebno ona nad djecom – istakla je Kurilić.

Prema njenim riječima, novine u zakonu su omogućile procesuiranje novih krivičnih djela koja ranije nisu bila regulisana. Kurilić je naglasila da je ujedno poruka radionice da se ohrabre žrtve da prijave nasilje, jer im je osigurana zaštita i psihološka podrška tokom i nakon postupka.

Adnan Kadribašić, voditelj projekta „EU za inkluziju u BiH“, istakao je važnost primjene izmjena Krivičnog zakona Federacije BiH.

– Iz ugla procesa priduživanja EU, najnoviji izvještaj o napretku prepoznao je da je ovaj zakon u velikoj mjeri usklađen sa Istanbulskom konvencijom, ali sada je ključno da ga što adekvatnije primijenimo – rekao je Kadribašić.

Novi zakon uvodi krivična djela poput uhođenja, psihičkog i seksualnog uznemiravanja, čime se proširuje okvir zaštite žrtava.

-Zakon daje nove instrumente tužilaštvima da procesuiraju krivična dijela, odnosno pojave koje su postojale i prije u našem društvu, a sada su definirane kao krivična dijela – rekao je Kadribašić.

Kako je naglasio, cilj je pokazati da ne postoji nekažnjivost za krivična djela rodno zasnovanog nasilja.

Ovom radionicom Gender centar Federacije BiH ujedno najavljuje početak Međunarodne kampanje „16 dana aktivizma protiv rodno zasnovanog nasilja“, globalne inicijative koja se obilježava svake godine od 25. novembra do 10. decembra, s ciljem podizanja svijesti o važnosti prevencije i suzbijanja nasilja nad ženama i djevojčicama.