BiH na putu pristupanja Konvenciji Vijeća Evrope protiv trgovine ljudskim organima

Vijeće ministara BiH utvrdilo je na sjednici Prijedlog osnova za pristupanje Bosne i Hercegovine Konvenciji Vijeća Europe protiv trgovine ljudskim organima.

Ministarstvo pravde BiH zaduženo je da tekst Konvencije s osnovama za pristupanje Bosne i Hercegovine ovoj konvenciji dostavi Predsjedništvu BiH u daljnju zakonom predviđenu proceduru.

Svrha Konvencije je sprječavanje i borba protiv trgovine ljudskim organima kroz inkriminaciju određenih djela, zaštitu prava žrtava kaznenih djela utvrđenih u skladu s ovom konvencijom, olakšavanje suradnje na nacionalnoj i međunarodnoj razini u mjerama suzbijanja trgovine ljudskim organima, kao i mjere prevencije na nacionalnoj i međunarodnoj razini.

Pristupanjem Konvenciji Bosna i Hercegovina bi pokazala snažnu odlučnost u borbi protiv neovlaštene trgovine ljudskim organima te se pridružila inicijativi jačanja mehanizama međunarodne suradnje na prevenciji i efikasnom sankcioniranju takve prakse, saopćeno je iz VMBiH.