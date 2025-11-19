BiH saznaje moguće protivnike u baražu za Svjetsko prvenstvo

Baraž za Svjetsko prvenstvo postao je izvjestan za nogometnu reprezentaciju BiH nakon utakmice u Beču u kojoj je protiv Austrije odigrala 1:1, a upravo taj rezultat odveo je Zmajeve u novu fazu kvalifikacija. Baraž za Svjetsko prvenstvo donijet će dodatnu neizvjesnost jer će naš tim na žrijebu biti smješten u treći šešir kao nenositelj, što određuje i profil potencijalnih rivala.

U drugom šeširu nalaze se reprezentacije Velsa, Češke, Slovačke i Poljske, a upravo jedna od njih bit će protivnik BiH u polufinalnoj utakmici, koja će se igrati u gostima zbog pozicije našeg tima u žrijebu. U istom, trećem šeširu, uz našu selekciju su Irska, Albanija i Kosovo, što znači da će sve ove ekipe imati identičan put kroz baraž.

Žrijeb će biti održan u četvrtak u Zürichu u 13 sati po našem vremenu, uz direktan prijenos na službenoj web stranici FIFA-e, a bit će određeno i ko bi mogao biti potencijalni domaćin eventualnog finala, jer se finalni parovi formiraju žrijebom i domaćinstva se također određuju na isti način.

U sistemu kvalifikacija učestvuju i selekcije iz prvog i četvrtog šešira, koje će svoje polufinalne duele igrati prema istom principu, uz razliku što timovi iz četvrtog šešira idu na rivale iz prvog, a pobjednici polufinala nastavljaju put ka Svjetskom prvenstvu kroz jednu završnu utakmicu.