BiH uvodi e-CMR: Predsjedništvo usvojilo odluku o elektronskom tovarnom listu

Adin Jusufović
cmr, kamioni, prevoz,

Predsjedništvo Bosne i Hercegovine usvojilo je odluku kojom BiH pristupa dodatnom protokolu uz Konvenciju o ugovoru za međunarodni cestovni prijevoz tereta (CMR) koji se odnosi na elektronski tovarni list, čime se otvara mogućnost digitalizacije jednog od najvažnijih dokumenata u međunarodnom drumskom saobraćaju.

Ulaskom u ovaj sistem BiH dobija osnov da se koristi elektronski tovarni list, e-CMR, koji ima istu pravnu snagu kao i papirna verzija.

Primjena e-CMR-a trebala bi ubrzati obradu dokumentacije i smanjiti administrativne troškove, a za prijevoznike u praksi znači manje papirologije, brži prelazak granica i sigurnije upravljanje transportnim dokumentima u međunarodnom prometu.

Ova odluka se ocjenjuje kao važan korak u digitalizaciji sektora prometa, jačanju poslovanja domaćih prijevoznika i povećanju konkurentnosti BiH na međunarodnom tržištu.

Nakon što dodatni protokol potpiše ministar vanjskih poslova BiH Elmedin Konaković, dokument će biti upućen u proceduru ratifikacije u Parlamentarnoj skupštini BiH.

Predsjedništvo BiH je, uz to, dalo odobrenje za zaključivanje sporazuma o koordinaciji između Direkcije za civilno zrakoplovstvo BiH, Direktorata civilnog zrakoplovstva Srbije i Agencije za civilno zrakoplovstvo Crne Gore, kao i za memorandum o razumijevanju između nadležnih ministarstava za promet država Evropske unije i Zapadnog Balkana.

Donesena je i odluka o pokretanju postupka pregovora radi zaključivanja sporazuma između Vijeća ministara BiH i Vlade Ujedinjenog Kraljevstva o pružanju usluga u zračnom prometu, te odluka o prihvatanju odluke Zajedničkog odbora Centralnoevropskog sporazuma o slobodnoj trgovini, saopćeno je iz Ministarstva komunikacija i prometa BiH.

