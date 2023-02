Bjelić: Od sutra radimo za dobrobit Srebrenika

Prema preliminarnim rezultatima Adnan Bjelić, kandidat koalicije Ujedinjeni za Srebrenik (NiP-NS-SDP) novi je gradonačelnik Srebrenika sa osvojenih 52,84% glasova.

Na prijevremenim izborima u Srebreniku, kandidat SDA Nermin Tursić, prema preliminarnim rezultatima osvojio je 47,16% glasova.

“Prije svega se želim zahvaliti svim građanima Srebrenika koji su iskoristili pravo glasa, ali i želim pozvati sve one koji nisu, jer ne treba uvijek kritikovati, nego treba iskoristiti svoje pravo. U narednom periodu nadam se da ćui implementirati onaj program koji sam predstavio i pozivam sve političke subjekte koji su me poodržali i one koji nisu da od sutra radimo za dobrobit Srebrenika” rekao je Adnan Bjelić, kandidat za gradonačelnika Srebrenika iz koalicije “Ujedinjeni za Srebrenik” (NiP-NS-SDP