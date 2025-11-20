BKC Banovići: Predstava „Hasanaginice – Kako ti je ime“ u znaku borbe protiv nasilja

Ali Huremović
BKC Banovići: Predstava „Hasanaginice – Kako ti je ime“ u znaku borbe protiv nasilja

U sali Bosanskog kulturnog centra Banovići večeras u 19:00 sati bit će izvedena teatarska balada „Hasanaginice – Kako ti je ime“, događaj koji dolazi u trenutku kada nasilje nad ženama sve češće postaje dio svakodnevice. Predstava nosi snažnu poruku o važnosti prepoznavanja i suprotstavljanja nasilju, te ohrabrivanja žena da potraže podršku i zaštitu.

Naime dvije sportske zajednice iz Banovića – Ženski košarkaški klub Banovići, najtrofejniji kolektiv ovog područja, i Ženski odbojkaški klub Banovići – udružile su snage i jasno poručile da šutnja više nije opcija. Uz podršku Centra za socijalni rad Banovići i MUP-a Banovići, kolektivi su dali snažan doprinos osnaživanju žena, zaštiti njihovih prava i razvoju preventivnih programa protiv nasilja u svim oblicima.

Događaj nadilazi okvire kulturne manifestacije. On je podsjetnik da odgovornost za sigurnost žena pripada cijeloj zajednici, te da svaka žena ima pravo na život bez straha. Predstava poziva na solidarnost, hrabrost i aktivno reagovanje na nasilje koje ne smije ostati skriveno iza zatvorenih vrata.

Općina Banovići, kao partner ove inicijative, ističe ponos zbog podrške projektima koji doprinose zaštiti žena i jačanju društvene svijesti o problemu nasilja. Zahvalnost je upućena svim učesnicima – ŽKK Banovići, ŽOK Banovići, Centru za socijalni rad i MUP-u Banovići – na predanosti, hrabrosti i odgovornosti prema zajednici.

pročitajte i ovo

Vijesti

Karius i Baktus osvajaju srca najmlađih: Pozorišna predstava poklon dm-a mališanima...

Istaknuto

Porodični dan u Narodnom pozorištu Tuzla: Predstava „Ježeva kućica“ za najmlađe

Tuzla i TK

Sutra predstava „Kad sam bio hodža“ u Radničkom domu Banovići

Kultura

Večeras u BKC-u Tuzla hit komedija “Šta me opet snađe”

Istaknuto

Predstava Hamleta u selu Mrduša Donja obilježava jubilej u Tuzli

Istaknuto

Danas u BKC TK premijera predstave “Aska i Vuk”

BiH

Znate li da su pooštrene kazne za prisilu prema zdravstvenim radnicima

Vijesti

Federalno ministarstvo obrazovanja: Zaštita i podrška djeci je trajna obaveza društva

Vijesti

Bliži se rok zamjene novčanica, provjerite da li ih imate?

Istaknuto

Telemach BH donirao didaktičku opremu Domu zdravlja Tuzla povodom Međunarodnog dana djeteta

Kultura

Književna večer i izložba o Dervišu Sušiću u Tuzli povodom 100 godina od rođenja

Učitati više

© Copyright 2025 - RTV SLON. Za preuzimanje pojedinih sadržaja sa web stranice www.rtvslon.ba dozvolu možete zatražiti putem mail adrese: [email protected] RTV SLON |

Kontaktirajte nas: [email protected]