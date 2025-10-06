Blok 4 TE Tuzla ponovo u pogonu nakon kapitalnog remonta vrijednog 30 miliona KM

Blok 4 TE Tuzla ponovo je u funkciji nakon što je uspješno završen kapitalni remont, jedan od najvažnijih projekata Elektroprivrede BiH u ovoj godini. Ovim zahvatom produžen je životni vijek postrojenja, povećana sigurnost rada i osigurana stabilnija proizvodnja električne i toplotne energije za područje Tuzle i Lukavca.

U investiciju, čija je ukupna vrijednost iznosila 30 miliona KM, Elektroprivreda BiH uložila je vlastita sredstva. Radovi su trajali od maja do kraja septembra 2025. godine, a nakon završenih ispitivanja i probnog rada, Blok 4 je 1. oktobra ponovo priključen na mrežu.

Kapitalni remont obuhvatio je opsežne tehničke zahvate, uključujući modernizaciju generatora i zamjenu parovoda svježe i međupregrijane pare. Sve aktivnosti su izvedene u skladu s propisanim standardima i planiranom dinamikom, uz potpunu kontrolu kvaliteta i sigurnosti.

„Ovim remontom osigurali smo pouzdan rad proizvodnih kapaciteta i potvrdili našu posvećenost stabilnom snabdijevanju potrošača električnom i toplotnom energijom. Posebno nam je važno što je Blok 4 vraćen u pogon upravo na početku sezone grijanja, jer ima ključnu ulogu u sistemu daljinskog grijanja Tuzle i Lukavca“, izjavio je Fahrudin Tanović, izvršni direktor za proizvodnju Elektroprivrede BiH.

Realizacijom projekta omogućeno je i kontinuirano preuzimanje uglja iz rudnika Koncerna EPBiH, prije svega iz Rudnika „Kreka“, čime se dodatno stabilizuje proizvodni ciklus i jača energetski sistem Bosne i Hercegovine.