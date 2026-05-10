Borac stiže u Mejdan, Sloboda Energoinvest pred domaćom publikom traži pobjedu

Košarkaši Slobode Energoinvest danas od 19 sati u velikoj dvorani SKPC “Mejdan” u Tuzli igraju prvi domaći susret u Ligi 4 Prvenstva Bosne i Hercegovine.

U okviru trećeg kola druge faze ligaškog takmičenja u Tuzlu stiže banjalučki Borac WWIN, prvak regularnog dijela sezone. Prvi duel trećeg kola već je odigran na Pecari, gdje je Jahorina iznenadila ekipu Širokog.

Sloboda Energoinvest još čeka prvu pobjedu u Ligi 4. Tuzlaci su u prethodna dva kola gostovali na Pecari i na Palama, a oba susreta izgubili su nakon neizvjesnih završnica, razlikom od tri poena. Borac u ovaj duel ulazi s polovičnim učinkom, nakon pobjede protiv Jahorine na domaćem terenu i poraza u gostima kod Širokog.

Susret u Mejdanu najavili su trener Slobode Energoinvest Marko Trbić i prvotimac Tomašević.

“Svjesni smo da je Borac jako kvalitetna ekipa koja igra dosta čvrsto, agresivno i organizovano na obje strane parketa. Bez obzira na sve probleme koji nas prate u zadnje vrijeme, moramo se skupiti i odigrati našu najbolju i najborbeniju utakmicu do sada jer je to jedini način da ostvarimo željenu pobjedu”, izjavio je Trbić.

Tomašević je istakao da ekipa nije zadovoljna dosadašnjim rezultatima u Ligi 4, ali da sezona nije završena.

“Iza nas nisu rezultati kakve smo željeli u Ligi 4, ali sezona nije gotova i imamo priliku pred našim navijačima da pokažemo karakter. Moramo da nametnemo naš ritam igre od samog početka i da smanjimo greške koje smo pravili na prethodnim utakmicama. Vjerujem da uz maksimalnu koncetraciju i energiju možemo doći do važne pobjede. Pozvao bih navijače da u što većem broju dođu i podrže nas, jer nam njihova podrška mnogo znači i sigurno može biti dodatni motiv ekipi”, rekao je Tomašević.

Utakmica Sloboda Energoinvest, Borac WWIN igra se u nedjelju od 19 sati u Mejdanu. Ulaznice po cijeni od 5 KM mogu se kupiti u gradskim kafićima Galerija na Slatini, Zona na Pazaru, Community na Bulevaru i Kinđe u TC Sjenjak, kao i u Mejdanu prije početka susreta.