Predstava „Budala na večeri“ sutra na sceni Narodnog pozorišta Tuzla

Na sceni Narodnog pozorišta Tuzla sutra, 1. oktobra, u 19:30 sati bit će izvedena urnebesna komedija „Budala na večeri“, djelo poznatog francuskog dramaturga Francisa Vebera u režiji Midhata Kušljugića.

Predstava okuplja glumačku postavu koju čine Edis Žilić, Milenko Iliktarević, Remira Osmanović, Jasmina Dedić Ibrić, Siniša Udovičić, Elvis Jahić i sam Midhat Kušljugić.

Radnja komedije vodi publiku u svijet elitnog društva koje svakog petka organizuje večere s „budalom“ – osobom koju pozovu kako bi im bila izvor sprdnje. Međutim, kada glavni domaćin večeri, bogati izdavač, doživi nezgodu i ostane kod kuće sa svojim gostom, večer poprima neočekivane obrate. Granica između smijeha i suza, pameti i gluposti, iznenada postaje vrlo tanka.

„Budala na večeri“ donosi oštru kritiku licemjerja i predrasuda, ali i humor koji će publiku nasmijati do suza. Uz briljantne dijaloge, snažnu glumačku igru i zaplet pun iznenađenja, ovo ostvarenje obećava večer za pamćenje.

Ulaznice su dostupne na platformi karter.ba i na biletarnici Narodnog pozorišta Tuzla.