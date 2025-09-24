Camp Nou: Najveći stadion u Europi otvoren na današnji dan 1957. godine

Danas, 24. septembra, navršava se godišnjica otvaranja najvećeg stadiona u Evropi – Camp Nou u Barceloni, koji je svečano otvoren 1957. godine. Stadion je dom slavnog fudbalskog kluba Barcelona, osnovanog još 1899. godine. Prije njegove izgradnje, katalonski klub igrao je na stadionu Camp de Les Corts, smještenom bliže centru grada, a novo zdanje podignuto je oko tri kilometra od stare jezgre.

Idejno rješenje potpisali su arhitekti Francesc Mitjans, Josep Soteras i Lorenzo García-Barbón, a radovi su trajali tri godine. Na inauguraciji je Barcelona savladala Legiju iz Varšave rezultatom 4:2, a prvi pogodak na legendarnom stadionu postigao je Eulogio Martinez.

Do 2000. godine stadion je nosio službeni naziv Estadi del FC Barcelona, nakon čega je u zvaničnu upotrebu uveden naziv Camp Nou, kako su ga ionako oslovljavali navijači i članovi kluba. Današnji kapacitet stadiona je oko 99.354 mjesta, dok je u pojedinim periodima mogao primiti i preko 120.000 gledalaca, što ga je činilo jednim od najvećih sportskih zdanja na svijetu.

Camp Nou je nastajao u doba vladavine Francisca Franca, dugogodišnjeg španskog vođe i vatrenog simpatizera Real Madrida, što ovom stadionu daje dodatnu simboliku u sportskom i političkom kontekstu španskog društva tog vremena.