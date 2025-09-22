Otvaranje stadiona Sakib Malkočević Sok u Lipnici uz dolazak sportskih legendi

Otvaranje stadiona Sakib Malkočević Sok u Lipnici zvanično je krenulo u svoju realizaciju i predstavlja najveći sportski događaj u povijesti kluba i mjesta. Projekat nosi ime po čovjeku koji je obilježio bh. fudbal i ostao upamćen kao najuspješniji selektor omladinskih reprezentacija Bosne i Hercegovine.

Kako je potvrđeno, sve je dogovoreno sa dolaskom velikih sportskih imena i legendi bh. reprezentacije, koji su sa oduševljenjem prihvatili ideju da budu dio ceremonije. Upravo oni će 10. oktobra 2025. godine stići u Lipnicu kako bi pokazali poštovanje prema liku i djelu Sakiba Malkočevića.

Ulaz na stadion tog dana biće besplatan, a kapije će biti otvorene za sve ljubitelje fudbala. Organizatori se nadaju da će tribine biti popunjene do posljednjeg mjesta jer je riječ o događaju koji se do sada nije zabilježio u povijesti ovog kluba.

Pripreme za otvaranje stadiona Sakib Malkočević Sok već su uveliko počele, a cilj je da taj dan u Lipnici sve protekne na visokom nivou. Organizatori poručuju da će ovo biti istinska povijesna priča posvećena velikom čovjeku, te pozivaju sve da 10. oktobra budu dio spektakla u Lipnici.

