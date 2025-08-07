Presuda za ubistvo u Lipnici postala pravosnažna, optuženi osuđen na 11 godina zatvora

Vrhovni sud Federacije BiH potvrdio je presudu Kantonalnog suda u Tuzli kojom je Erno Szabo Csaki proglašen krivim za ubistvo počinjeno u februaru ove godine u naselju Lipnica kod Tuzle.

Odlukom drugostepenog suda žalbe kantonalne tužiteljice, branioca i samog optuženog odbijene su kao neosnovane, čime je presuda postala pravosnažna.

Erno Szabo Csaki osuđen je na jedanaest godina zatvora zbog zločina koji se dogodio između 19. i 21. februara 2024. godine, u porodičnoj kući njegove supruge u Lipnici.

Tokom incidenta optuženi je, prema presudi, upotrijebio luk i strijelu, te pogodio suprugu u predio grudnog koša, što je dovelo do smrtnog ishoda.

Ovim je završeno sudsko odlučivanje u ovom slučaju, a optuženi će kaznu izdržavati u zatvorskoj ustanovi u skladu s pravosnažnom presudom.