Sjećanje na fudbalsku legendu: Stadion u Lipnici dobio ime po Sakibu Malkočeviću

U Lipnici je jučer, 10. oktobra stadion FK Radnik svečano preimenovan u stadion „Sakib Malkočević Sok“, u čast nekadašnjem igraču ovog kluba i legendarnom selektoru omladinskih selekcija Bosne i Hercegovine.

U okviru ceremonije održana je revijalna utakmica između domaćeg Radnika iz Lipnice i selekcije Zvijezda BiH, koja je privukla brojnu publiku. Na terenu su se pojavila brojna poznata imena bh. fudbala, među kojima Mehmed Baždarević, Vlatko Glavaš, Omer Joldić, Enes Mešanović, Samir Bekrić, Dario Damjanović, Ermin Zec i Denis Karić.

Utakmica je završena rezultatom 3:3, a gledatelji su uživali u atraktivnim potezima i prijateljskoj atmosferi kojom je obilježen dan sjećanja na jednog od najomiljenijih fudbalskih radnika u zemlji.

Sakib Malkočević, koji je preminuo 2020. godine u 55. godini života, ostat će upamćen kao najuspješniji omladinski selektor u historiji reprezentacije Bosne i Hercegovine, pod čijim vodstvom su mladi fudbaleri ostvarivali historijske uspjehe na evropskoj sceni.