Sjećanje na fudbalsku legendu: Stadion u Lipnici dobio ime po Sakibu Malkočeviću

RTV SLON
Foto: FK Radnik Lipnica

U Lipnici je jučer, 10. oktobra stadion FK Radnik svečano preimenovan u stadion „Sakib Malkočević Sok“, u čast nekadašnjem igraču ovog kluba i legendarnom selektoru omladinskih selekcija Bosne i Hercegovine.

U okviru ceremonije održana je revijalna utakmica između domaćeg Radnika iz Lipnice i selekcije Zvijezda BiH, koja je privukla brojnu publiku. Na terenu su se pojavila brojna poznata imena bh. fudbala, među kojima Mehmed Baždarević, Vlatko Glavaš, Omer Joldić, Enes Mešanović, Samir Bekrić, Dario Damjanović, Ermin Zec i Denis Karić.

Utakmica je završena rezultatom 3:3, a gledatelji su uživali u atraktivnim potezima i prijateljskoj atmosferi kojom je obilježen dan sjećanja na jednog od najomiljenijih fudbalskih radnika u zemlji.

Sakib Malkočević, koji je preminuo 2020. godine u 55. godini života, ostat će upamćen kao najuspješniji omladinski selektor u historiji reprezentacije Bosne i Hercegovine, pod čijim vodstvom su mladi fudbaleri ostvarivali historijske uspjehe na evropskoj sceni.

pročitajte i ovo

BiH

Hitne sjednice Parlamentarne skupštine BiH: Rasprava o budžetu i evropskom putu zemlje

Istaknuto

Objavljen Javni poziv za besplatan javni linijski prevoz osoba sa invaliditetom u Tuzli

Politika

Ćudić na čelu Naše stranke: “Tražit ću čestitost, hrabrost i tvrdoglavi otpor primitivizmu”

Tuzla i TK

Završeni radovi na sanaciji puta u naselju Hrastik u MZ Gornja Tuzla

BiH

Sud BiH odbio žalbu Vukanovića: Dodik i dalje u registru kao predsjednik SNSD-a

Učitati više

Uređivačka politika - javno objavljujemo i pozivamo sve naše gledaoce, čitaoce i slušaoce da eventualne primjedbe na izvještavanje našeg medija dostave putem e-mail adrese: [email protected]

© Copyright 2025 - RTV SLON. Za preuzimanje pojedinih sadržaja sa web stranice www.rtvslon.ba dozvolu možete zatražiti putem mail adrese: [email protected] RTV SLON |

Kontaktirajte nas: [email protected]