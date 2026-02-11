Čavalić i Hrustanović napustili SBiH: Totalni raskol unutar stranke

Potpredsjednik Stranke za Bosnu i Hercegovinu i načelnik Općine Čelić Admir Hrustanović, zajedno s federalnim poslanikom i predsjednikom Gradskog savjeta SBiH Tuzla Admirom Čavalićem, općinskim vijećnicima te predsjednicima i većinom članova lokalnih i gradskih savjeta iz Čelića, Tuzle, Kalesije, Kladnja i Doboj Istoka, kao i drugim članovima iz više sredina Tuzlanskog kantona, objavili su da istupaju iz stranke.

U zajedničkom saopćenju navode da su razlozi za odlazak, kako tvrde, dugotrajno kršenje Statuta, gašenje unutrašnje demokratije i pretvaranje stranke u projekat ograničenog kruga ljudi. Posebno su ukazali na izbor rukovodstva SBiH u Tuzlanskom kantonu, gdje je, prema njihovim tvrdnjama, mimo statutarnih pravila tajno glasanje zamijenjeno javnim, što su ocijenili pokušajem političkog pritiska na članove.

Poručuju da ne žele učestvovati u političkim aranžmanima koji, kako ističu, odstupaju od ideoloških principa i izvorne vizije stranke. Kao dodatne primjere navode isključenje Mirsada Muhamedbegovića, nekadašnjeg ministra u Vladi TK i jednog od osnivača SBiH, te osporavanje statutarne skupštine i izbora Admira Čavalića za predsjednika Gradskog odbora SBiH Tuzla, uz tvrdnju da je vrh stranke insistirao na drugom kandidatu.

U saopćenju se dodaje da su procesi odlučivanja, prema njihovoj ocjeni, koncentrisani u uskom rukovodstvu, bez stvarne uloge stranačkih organa i članstva, te da se prednost daje podobnosti nad kompetencijama. Također tvrde da je aktuelno rukovodstvo dovelo do gubitka političkih partnerstava sa drugim strankama.

Kao posljedicu takvog djelovanja navode i pad broja izabranih zvaničnika od izbora 2022. godine, uključujući više kantonalnih i jednog federalnog poslanika, jednog načelnika i veći broj vijećnika. Ističu da odluka o izlasku nije donesena naglo, već nakon dužeg perioda nezadovoljstva, te najavljuju da će javnost uskoro upoznati s daljnjim političkim potezima.