Dva vijećnika iz Kladnja pristupila Stranci za Bosnu i Hercegovinu

Stranka za Bosnu i Hercegovinu saopćila je da su joj pristupila dva vijećnika u Općinskom vijeću Kladanj, predsjedavajući Vijeća Nedžad Hodžić i vijećnik Sanel Mešanović.

Dobrodošlicu novim članovima uputio je predsjednik Kantonalnog vijeća Tuzlanskog kantona Mirnes Gušić, koji je naveo da njihov dolazak vidi kao znak rasta političkog uticaja stranke.

„Njihovo pristupanje potvrda je jačanja političkog kapaciteta Stranke za Bosnu i Hercegovinu na području Tuzlanskog kantona, ali i šire“, istakao je Gušić.

Prema navodima iz saopćenja, zajedno s vijećnicima Hodžićem i Mešanovićem Stranci za Bosnu i Hercegovinu pristupa i kompletno dosadašnje Povjereništvo Demokratske fronte u Kladnju, što je ocijenjeno kao dodatno organizaciono jačanje na lokalnom nivou, posebno uz napomenu da stranka ranije duži niz godina nije imala uspostavljene organe u toj općini.

U saopćenju se navodi da novo kadrovsko proširenje predstavlja pokazatelj veće prepoznatljivosti politike stranke među izabranim predstavnicima i građanima, uz naglasak na, kako je navedeno, dosljedno zalaganje za suverenitet, ravnopravnost građana, ekonomski razvoj i jačanje institucija Bosne i Hercegovine.

„Stranka za Bosnu i Hercegovinu ostaje otvorena za sve časne i odgovorne pojedince koji su spremni raditi u interesu građana i lokalne zajednice, te nastavlja sa jačanjem svoje organizacione strukture širom Bosne i Hercegovine“, navodi se u saopćenju.

Iz Kantonalnog vijeća Tuzlanskog kantona upućen je i poziv građanima Kladnja da se aktivno uključe u procese donošenja odluka i rad na razvoju lokalne zajednice.