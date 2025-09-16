Dr. Zumra Begić pristupila Stranci za BiH nakon prelaska iz SDA u Socijaldemokrate BiH

Nedžida Sprečaković
Dr. Zumra Begić pristupila Stranci za BiH nakon prelaska iz SDA u Socijaldemokrate BiH

Zastupnica u Skupštini Tuzlanskog kantona dr. Zumra Begić, specijalista ginekologije i akušerstva sa dugogodišnjim iskustvom i prepoznatljivim javnim radom, zvanično je pristupila Stranci za BiH, čime ova politička organizacija nastavlja jačati svoje kapacitete na prostoru Tuzlanskog kantona.

Begić je jedna od najaktivnijih zastupnica u aktuelnom sazivu Skupštine TK, a njen rad obilježen je velikim brojem poslaničkih inicijativa i pitanja u interesu građana. Dosadašnji angažman, kako navode iz Stranke za BiH, potvrđuje vrijednosti na kojima počiva njihova politika, među kojima su odgovornost, dosljednost i borba za efikasnije institucije.

Pristupanje je ozvaničeno na sjednici Kantonalnog vijeća SBiH TK u Tuzli, kojoj su prisustvovali predsjednik Stranke za BiH Semir Efendić, generalni sekretar i delegat u Domu naroda PS BiH Džemal Smajić, te članovi Gradskog savjeta SBiH Tuzla. Ovim činom Stranka za BiH, kako ističu, dobija dodatnu političku snagu u kantonu koji smatraju strateški važnim za razvoj i stabilnost Bosne i Hercegovine.

Podsjetimo, dr. Zumra Begić je 6. marta 2024. godine napustila Stranku demokratske akcije, čiji je član bila od 1993. godine, te se tada pridružila Socijaldemokratama Bosne i Hercegovine.

