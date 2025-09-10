Češke rezervne snage stigle u BiH na vježbu „Brzi odgovor 2025“

Snage Evropske unije u Bosni i Hercegovini (EUFOR) saopćile su da su prve rezervne jedinice iz Češke Republike stigle u našu zemlju kako bi učestvovale u vojnoj vježbi „Brzi odgovor 2025“.

Konvoj je ušao u BiH preko graničnog prelaza Svilaj i uputio se prema bazi Butmir kod Sarajeva. Češke i mađarske snage, zajedno s pripadnicima KFOR-a koji djeluju na Kosovu pod vodstvom NATO-a, pridružit će se EUFOR-ovim trupama već raspoređenim u BiH.

Nakon dolaska svih predviđenih jedinica, planirana je integracijska vježba, a potom i izvođenje glavnog dijela vježbe „Brzi odgovor 2025“.

U aktivnostima će, pored međunarodnih snaga, učestvovati i pripadnici Oružanih snaga BiH te domaće agencije za provođenje zakona. Iz EUFOR-a naglašavaju da je cilj vježbe jačanje operativne spremnosti i potvrda trajne podrške Evropske unije Bosni i Hercegovini u očuvanju sigurnog i stabilnog okruženja.

Vježba „Brzi odgovor“ provodi se svake godine od 2012., osim 2014. kada je bila otkazana zbog katastrofalnih poplava. Te godine međunarodne snage bile su angažovane na humanitarnoj operaciji „Zajednički napor 2014“, pružajući pomoć domaćim institucijama i stanovništvu.