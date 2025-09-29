Čestitka povodom 33. godišnjice formiranja 2. korpusa Armije RBiH

Zamjenica predsjednika Skupštine Tuzlanskog kantona Lejla Vuković uputila je čestitku povodom 33. godišnjice formiranja 2. korpusa Armije Republike Bosne i Hercegovine svim pripadnicima 2. korpusa, porodicama šehida i poginulih boraca, ratnim vojnim invalidima i demobilisanim borcima.

U svojoj poruci istakla je da je Drugi korpus bio i ostao simbol hrabrosti, odlučnosti i nepokolebljive borbe za odbranu države Bosne i Hercegovine. Naglasila je da njegova uloga u očuvanju slobode i teritorijalnog integriteta domovine ostaje trajna historijska činjenica i temelj identiteta.

„Naša je obaveza da njegujemo sjećanje na žrtve i heroje, ali i da nastavimo graditi pravedno i prosperitetno društvo u kojem će vrijednosti za koje su se oni borili biti trajno očuvane“, poručila je Vuković.