Cijene nafte nastavljaju snažno rasti, približava se granici od 92 dolara

Cijene nafte na svjetskom tržištu i dalje bilježe snažan rast, a prema posljednjim podacima vrijednost referentne nafte Brent dostigla je oko 91,95 dolara po barelu, što predstavlja skok od gotovo devet posto u odnosu na prethodne dane.

Grafikon kretanja cijene pokazuje nagli uzlazni trend tokom posljednjih dana. Nakon što se početkom sedmice Brent kretao oko 80 dolara po barelu, cijena je postepeno rasla iz dana u dan, da bi danas gotovo dostigla granicu od 92 dolara.

Analitičari upozoravaju da ovakav rast cijena nafte može imati direktne posljedice na globalno tržište energenata, ali i na cijene goriva na benzinskim pumpama širom svijeta. Svako značajnije poskupljenje sirove nafte obično se vrlo brzo odražava i na maloprodajne cijene benzina i dizela.

Tržišta su posljednjih dana izrazito osjetljiva na geopolitičke događaje i poremećaje u snabdijevanju energentima, što dodatno podstiče rast cijena. Zbog toga stručnjaci upozoravaju da bi nestabilnost na energetskom tržištu mogla potrajati i u narednom periodu.

Ako se trenutni trend nastavi, rast cijena nafte mogao bi već u narednim danima donijeti i nova poskupljenja goriva u brojnim državama, uključujući i zemlje regiona.