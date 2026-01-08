CIK BiH danas o ponavljanju prijevremenih izbora u entitetu RS

Adin Jusufović
Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine (CIK BiH) na sjednici zakazanoj za danas planira donijeti Instrukcije o provedbi ponovnih prijevremenih izbora za predsjednika Republike Srpske, koji će se održati na 136 biračkih mjesta u 17 osnovnih izbornih jedinica.

Osim toga, komisija bi trebala usvojiti i Instrukciju o pripremi, zaštiti i pakovanju glasačkih listića za ove izbore.

Podsjetimo, CIK BiH je 31. decembra 2025. godine donio odluku o raspisivanju ponovnih prijevremenih izbora za predsjednika RS, koji su zakazani za 8. februar 2026. godine. Za provedbu izbora, CIK je Ministarstvu finansija i trezora BiH dostavio zahtjev za osiguranje 600.000 KM. Ministar ima zakonski rok da se izjasni o zahtjevu i potpiše odluku najkasnije do 15. januara 2026.

Nakon osiguranja sredstava, CIK će objaviti Uputstvo o rokovima i redoslijedu izbornih aktivnosti. Ponovni izbori će se provesti koristeći iste kandidatske liste i izvode iz Centralnog biračkog spiska koji su bili korišteni na poništenim izborima, saopćeno je ranije iz CIK-a BiH.

