Čišćenje vodokotlića bez ribanja, jednostavan trik koji ga vraća u stanje kao nov

Čišćenje vodokotlića često se zanemaruje, iako se upravo u njemu najbrže nakupljaju kamenac, rđa i nečistoće koje mogu uticati na rad cijelog WC-a.

Kada skinete poklopac, prizor zna biti neprijatan, ali dobra vijest je da čišćenje vodokotlića ne zahtijeva ni poseban alat ni skupe preparate, već samo malo pažnje i sastojke koje već imate u kući.

Zašto se prljavština brzo nakuplja u vodokotliću

Unutrašnjost vodokotlića stalno je u dodiru s vodom, a ako je voda tvrda, naslage kamenca nastaju vrlo brzo.

Vremenom se pojavljuju žute i smeđe mrlje, neprijatan miris i slabiji protok vode. Iako redovno čistimo WC šolju, vodokotlić često ostaje zaboravljen, što može dovesti do kvarova i nepotrebnih popravki.

Pravovremeno čišćenje vodokotlića produžava njegov vijek i osigurava pravilno funkcionisanje.

Kućni trikovi koji djeluju bez ribanja

Najčešće se pokazalo da kombinacije sirćeta i sode bikarbone daju odlične rezultate, jer njihova reakcija razgrađuje kamenac bez agresivnog ribanja.

Dobar efekat imaju i tablete za čišćenje koje se ostave da djeluju tokom noći, kao i mješavina deterdženta i sirćeta koja uklanja masnoću i neutralizira neugodne mirise.

Limunov sok zahvaljujući prirodnoj kiselini pomaže kod žutih mrlja, dok se magične maramice koriste za tvrdokorne tragove i rđu.

U slučajevima jačeg zaprljanja, pasta od sode bikarbone u kombinaciji s blagim sastojcima može se nanositi direktno na naslage, a sitni dijelovi se lako očiste starom četkicom za zube.

Kako održavati vodokotlić čistim duže vrijeme

Nakon temeljitog čišćenja, dovoljno je povremeno ponoviti blage tretmane kako se kamenac ne bi ponovo nakupljao.

Redovno podizanje poklopca i kratka provjera stanja može spriječiti veće probleme. Kada se čišćenje vodokotlića uključi u rutinu održavanja kupatila, nestaju neugodni mirisi, a vodokotlić ostaje čist, svjež i funkcionalan bez dodatnog napora.