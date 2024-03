Civilna zaštita Tuzla izdala upozorenje na jake udare vjetra

Služba civilne zaštite Grada Tuzla upozorava građane da je Federalni hidrometeorološki zavod BiH izdao NARANDŽASTO za period od 10.03.2024. godine od 06:00 h do 11.03.2024. godine do 12:00 sati. Upozorenje je izadato zbog očekivanih udara vjetra južnog smjera brzine 40-60 km/h, a na planinama i visoravnima udari vjetra i do 85 km/h.

Civilna zaštita apeluje da građani u slučaju jakih udara vjetra provode mjere samozaštite i izbjegavaju:

sklanjanje ispod visokih izoliranih stabala na otvorenom i parkiranje automobila, zbog mogućeg loma grana i stabala – nikada nemojte stajati ispod visokog drveća na otvorenom prostoru.

stajanje pokraj prozora, otvorenih vrata, metalnih stubova i predmeta kao što su slavine, utičnice i električni prekidači,

korištenje telefona i mobitela tokom oluje,

isključiti sve električne uređaje,

izbjegavati osamljena stabla i rub šume,

izbjegavati nošenje metalnih predmeta,

izbjegavati boravak u blizini strujnih vodova i dalekovoda,

Sklonite se od bilo kakvih visokih objekata (stubova i sl.) i imajte u vidu da je sigurno rastojanje jednako visini objekta,

Nemojte stajati uspravno, čučnite ili se makar sagnite, ne dodirujući zemlju rukama, a ako ste u grupi držite rastojanje od 5 metara između sebe.

U slučaju nastanka određene opasnosti i ugrožavanja ljudskih života što hitnije pozvati: