Cvijet Sjećanje ostaje trajni simbol istine, nade i dostojanstva nevinih žrtava

Cvijet Sjećanje ili Cvijet Srebrenice, simbol koji su godinama stvarale vrijedne ruke članica Udruženja Gračaničko keranje iz Gračanice, danas je mnogo više od ručnog rada. On je postao znak trajnog pamćenja, tihe molitve, dostojanstva i opomene da se genocid nad Bošnjacima u Srebrenici nikada ne zaboravi i nikada nikome ne ponovi.

Godinama su članice ovog udruženja u tišini izrađivale cvijet čija je svaka latica nastajala iz strpljenja, tuge, dove i ljubavi. O tome se nije mnogo govorilo, jer postoje djela koja ne traže riječi. Ona se prepoznaju u emociji, u pogledu i u osjećaju zajedništva koji ostaje duboko zapisan u ljudima.

Za članice Udruženja Gračaničko keranje posebno emotivan bio je i trenutak učešća u performansu “Živi Cvijet”. Kako ističu, to nije bilo samo prisustvo jednom događaju, nego trenutak u kojem su osjetile zajedništvo, smirenost, dostojanstvo i trajno sjećanje na nevine žrtve.

Posebno mjesto u tom sjećanju zauzima Hasiba Hrnjić Saračević, rahmetli, koja je svojom predanošću i ljubavlju ostavila dubok trag u performansu Cvijeta. Članice udruženja ističu da se u tišini, dok se sklapaju latice Cvijeta, osjeća kao da se stoji uz mezare nevinih žrtava, mirno, dostojanstveno i bez potrebe za velikim riječima.

Posebne emocije vežu ih i za Jasminku Čamdžić, autoricu idejnog rješenja prvog Cvijeta. Njena ideja, nastala iz jednog uzorka i jednog simbola, vremenom je prerasla u znak koji više ne pripada samo onima koje su ga izradile. Cvijet je, kako poručuju članice udruženja, postao živ, jer živi među ljudima, u njihovom sjećanju, u njihovoj nadi i u njihovoj potrebi da istina ostane sačuvana.

Cvijet Sjećanje kao poruka svijetu

Članice Udruženja Gračaničko keranje iz Gračanice godinama izrađuju Cvijet “Sjećanje” u znak sjećanja na žrtve genocida u Srebrenici. Ovaj simbol nosi poruku da se genocid nad Bošnjacima iz 1995. godine ne smije zaboraviti, ali i da je pamćenje važno za izgradnju povjerenja i budućnosti.

Cvijet “Sjećanje” ima jedanaest bijelih latica i zeleni tučak u sredini. Bijela boja simbolizira nevinost žrtava, zelena nadu, dok jedanaest latica podsjeća na 11. juli 1995. godine, dan kada je počinjen genocid nad Bošnjacima u Srebrenici.

Predsjednica Udruženja Gračaničko keranje Azemina Ahmedbegović ističe da niti konca od kojih nastaje Cvijet povezuju ljude u zajedničkoj potrebi da se istina čuva na dostojanstven način.

“Taj cvijet je mir i veza između nas”, kazala je Ahmedbegović.

Članice Udruženja dan sjećanja na žrtve genocida u Srebrenici obilježavaju podjelom promotivnog materijala i distribucijom Cvijeta “Sjećanje” u gradovima širom Bosne i Hercegovine, ali i u inozemstvu. Tokom cijele godine vrijedno rade kako bi svako ko želi mogao imati svoj primjerak ovog simbola.

Cvijet se nosi na reveru, najčešće povodom 11. jula, ali i u drugim prilikama kada se obilježavaju stradanja nevinih ljudi u Bosni i Hercegovini. Uz bijele trake oko ruke, nosi se i prilikom obilježavanja stradanja Prijedorčana tokom rata u BiH.

Udruženje je posebno ponosno i na mlade ljude koji daju doprinos očuvanju sjećanja. U Gračanici je ranije postavljen i ručno izrađeni Cvijet “Sjećanja”, koji su izradili učenici JU Mješovita srednja škola Gračanica zajedno s profesoricom Amelom Fazlić.

Cvijet “Sjećanje” javnosti je predstavljen u julu 2011. godine, kada je više od 15.000 cvjetova podijeljeno u gradovima širom Bosne i Hercegovine i drugim zemljama. Od tada je ovaj simbol postao prepoznatljiv daleko izvan granica BiH.

Udruženje Gračaničko keranje osnovano je 2006. godine s ciljem očuvanja starog zanata keranja, zahtjevne tehnike izrade pomoću obične šivaće igle i konca. Svjetsku prepoznatljivost steklo je upravo izradom Cvijeta Srebrenice, poznatog i kao Cvijet “Sjećanje”.

Udruženje ima autorska prava za izradu ovog cvijeta. Idejno rješenje uradila je članica Udruženja Jasminka Čamdžić, a odabrano je među pet predloženih uzoraka. Ideju za izradu cvijeta dao je dr. Mustafa Cerić, tadašnji reisu-l-ulema Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini, sa željom da se napravi simbol koji će trajati i koji će biti izrađen rukama žena.

Za članice Udruženja Gračaničko keranje, Cvijet Sjećanje ostaje više od simbola. On je zavjet budućim generacijama da čuvaju istinu, dostojanstvo nevinih žrtava i sjećanje koje ne smije izblijedjeti.