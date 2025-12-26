Dodijeljene stipendije “Cvijet Srebrenice”

Stipendije Fondacije “Cvijet Srebrenice” dodjeljuju se zahvaljujući prihodima od prodaje unikatnog, ručno rađenog u filigran tehnici srebrnog “Cvijeta Srebrenice”, autora Mensura Bektića.

Od prodaje ovog cvijeta do sada je stipendirano 218 učenika i studenta, a ovaj put 55 novih mladih postali su stipendisti.

Stipendije je dodijelio Bektić, koji je naglasio da današnja manifestacija nije poruka samo prisutnim, već i cijelom čovječanstvu, da ova djeca žele prije svega biti ljudi i “graditi svoju svijetlu budućnost”.

– Žele sretno živjeti u Bosni i Hercegovini, u Srebrenici, biti koristan dio društva i nastojati da šire mir, toleranciju i suživot te da budu korisni i zajednici i svojim porodicama – kazao je Bektić.

Pojasnio je da su stipendisti uglavnom djeca od prvog razreda osnovne škole do diplomiranih studenata, koji žive u Srebrenici, a školuju se i studiraju u drugim gradovima BiH.

Istakao je da je poruka koju šalje dodjela ovih stipendija izuzetno važna, jer je znanje trajna vrijednost.

– Bogatstvo može doći i otići, ali znanje je nešto što nosimo sa sobom i što nam niko ne može ukrasti – poručio je.

Bektić je upozorio da se u posljednje vrijeme sve češće pokušava relativizirati i negirati genocid u Srebrenici te naglasio da je današnji skup snažna poruka svima koji to čine.

– Mi i djeca koja su danas ovdje svjedoci smo da je genocid u Srebrenici bio, stoga nastojimo odgajati djecu da se bore protiv svih ideja koje bi mogle dovesti do nečega sličnog – istakao je.

Dodao je i da se mladi stipendisti odgajaju da budu, prije svega, ljudi koji će u budućnosti odgajati nove generacije u duhu suživota, bez obzira na vjersku ili nacionalnu pripadnost.

Na današnjoj ceremoniji stipendisti su predstavili i svoje inspirativne priče, a među njima je i Iman Šehomerović, koja je istakla da za nju stipendija predstavlja potvrdu da se njen rad i trud prepoznaju i cijene.

– Također mi daje vjetar u leđa da nastavim svojim putem i da budem neko ko će drugima, koji su na početku svog puta, pomoći u osvarivanju ciljeva – kazala je Šehomerović.

Govoreći o važnosti ulaganja u obrazovanje, podsjetila je na dešavanja u Srebrenici, naglasivši da je obrazovanje jedan od ključnih odgovora na sve pokušaje negiranja istine.

– Događaji poput današnjeg imaju ulogu da nas podsjete na stvari koje su se dešavale u našoj državi, a koje nikada ne smijemo zaboraviti, ali i da nam to bude podsjetnik šta mi kao mladi ne smijemo dozvoliti da se ponovi – zaključila je studentica.

Tokom ceremonije dodijeljene su i zahvalnice za podršku i doprinos promociji dodjele stipendija “Cvijet Srebrenice”, a među dobitnicima je i direktor Federalne novinske agencije Elvir Hadžiahmetović.

Program podjele stipendija svojim izvedbama uljepšali su Hor Srednje muzičke škole Sarajevo te Enes Ukić i Nazif Gljiva.