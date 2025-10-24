Porić: Neka spomenik ‘Cvijeta Srebrenice’ bude simbol borbe za pravdu, mir i dostojanstvo svih ljudi

Na Trgu Ujedinjenih nacija u Beču danas je svečano otkriven spomenik „Cvijet Srebrenice“, simbol sjećanja, istine i opomene čovječanstvu. Spomenik, posvećen žrtvama genocida u Srebrenici, trajno će svjedočiti o potrebi da Evropa i svijet čuvaju sjećanje i uče iz prošlosti.

U ime Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini na svečanosti se obratio muftija Nevzet ef. Porić, izaslanik reisu-l-uleme dr. Huseina ef. Kavazovića.

Podsjetio je da genocid koji se dogodio našem narodu nije obilježio samo povijest, već je ostavio trajne rane u srcima i sjećanjima.

– Često čujemo da je genocid u Srebrenici zločin nad čovječnošću. Bolje je kazati, u Srebrenici je počinjen genocid čovječnosti nad Srebreničanima, nad Bošnjacima. Politika je mogla spriječiti genocid u Srebrenici samo da je htjela Isto je i sa Gazom – kazao je Porić.

Stradanje nevinih, žena i djece, dodao je, moralo se zaustaviti ranije, ali „hvala Bogu, svjedočimo krhkom miru, za kojeg molimo Uzvišenog Boga da ga očuva i pomogne da tom regijom zavlada mir“.

– Naša sveta knjiga Kur'an podsjeća nas na vrijednost ljudskog života i na obavezu pravde i dobrote. Neka nas svetost tih riječi uči da ne dopustimo nikad više da žrtve postanu zaboravljene statistike. Neka ovaj spomenik u obliku cvijeta Srebrenice pred zgradom Ujedinjenih naroda bude simbol naše odlučnosti da se borimo za pravdu, mir i dostojanstvo svih ljudi – poručio je Porić, javlja MINA.

Projekt u Beču realizirao je Savez bh. udruženja u Austriji „Consilium Bosniacum“, uz podršku institucija iz Bosne i Hercegovine i Austrije.