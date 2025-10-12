“Cvijet Srebrenice” na Trgu UN-a u Beču: Simbol nevinosti, bola i sjećanja

Na Trgu Ujedinjenih nacija u Beču, 24. oktobra, bit će svečano otvoren spomenik „Cvijet Srebrenice“, koji će trajno podsjećati svijet na genocid u Srebrenici i nositi poruku mira, sjećanja i opomene. Inicijativu je pokrenuo Savez bh. udruženja u Austriji Consilium Bosniacum, uz podršku institucija i zvaničnika iz Bosne i Hercegovine i Austrije.

Predsjednik Saveza, Damir Saračević, istakao je da je motivacija za izgradnju spomenika proizašla iz potrebe da se „istina i sjećanje na genocid u Srebrenici memorijaliziraju i univerzaliziraju“.

„Želimo da Evropa i svijet nikad ne zaborave šta se dogodilo u julu 1995. godine. Naša je obaveza da nove generacije uče na istini, a ne na zaboravu. Beč, kao sjedište UN-a i grad mira i multikulturalnosti, postaje domaćin trajnog znaka solidarnosti i ljudskog dostojanstva. Spomenik ‘Cvijet Srebrenice’ nije samo kamen ili čelik, to je naša savjest, naš glas i naš zavjet budućnosti“, poručio je Saračević.

Savez Consilium Bosniacum 2020. godine pokrenuo je inicijativu za donošenje rezolucije o genocidu u Srebrenici u austrijskom parlamentu, koja je usvojena dvije godine kasnije. Nakon toga započela je realizacija ideje o spomeniku.

„U proteklom periodu dobili smo podršku brojnih institucija, organizacija, preduzeća i pojedinaca. Projekt je prepoznat i na lokalnom i međunarodnom nivou kao važan doprinos kulturi sjećanja. Očekujemo veliki broj visokih zvaničnika i građana, jer otkrivanje spomenika nadilazi granice. Time želimo poslati snažnu poruku da Evropa pamti i uči iz prošlosti“, dodao je Saračević.

Autor spomenika je tim umjetnika predvođen Hajrudinom Dimanom, zajedno s Adilom Diman i Anitom Zečić, dok je izvođač radova bečka firma BauCov, u vlasništvu Ibrahima i Melise Čović.

Spomenik je izrađen od čelika, u bijeloj i srebrenoj boji, visok je 3,8 metara, a širok 4,5 metara. Osnovu čini jedanaest figura koje simboliziraju Majke Srebrenice, a u središtu konstrukcije nalazi se prizma s ispisanim tekstom na njemačkom, engleskom i bosanskom jeziku, čime se univerzalna poruka istine i dostojanstva prenosi svim posjetiocima.

„Poruka ‘Cvijeta Srebrenice’ može ostati živa samo ako se kontinuirano prenosi na druge, posebno na mlade generacije, kroz obrazovanje, kulturu i javne aktivnosti. Naš savez je tu da osigura da se sjećanje ne zatvori u prošlosti, nego da oblikuje bolju budućnost – budućnost u kojoj se genocid nikad i nikome ne smije ponoviti“, zaključio je Saračević.