U Beču se otkriva spomenik “Cvijet Srebrenice”

Ali Huremović
U Beču se otkriva spomenik

Na Dan Ujedinjenih nacija, 24. oktobra u 10 sati, na Trgu Ujedinjenih nacija u Beču bit će svečano otkriven spomenik „Cvijet Srebrenice“, posvećen žrtvama genocida u Srebrenici. Spomenik predstavlja simbol sjećanja, istine i opomene čovječanstvu.

Projekat realizira Savez bh. udruženja u Austriji „Consilium Bosniacum“, uz podršku institucija iz Bosne i Hercegovine i Austrije. Cilj je da se u evropskom kontekstu trajno očuva sjećanje na srebreničke žrtve i podsjeti svijet na važnost istine i učenja iz prošlosti.

Predsjednik Saveza Damir Saračević najavio je dolazak velikog broja zvanica na svečanost, među kojima su „Majke Srebrenice“, visoki zvaničnici BiH i Austrije te predstavnici međunarodnih organizacija i građani.

„Želimo da Evropa i svijet nikad ne zaborave šta se dogodilo u julu 1995. godine. Naša je obaveza da nove generacije uče na istini, a ne na zaboravu. Beč, kao sjedište UN-a i grad mira, postaje domaćin trajnog znaka solidarnosti i ljudskog dostojanstva“, izjavio je Saračević.

Dodao je da spomenik nije samo umjetničko djelo, već moralna poruka – simbol savjesti i trajnog zavjeta da se genocid nikada i nikome ne ponovi.

Autor spomenika je tim umjetnika predvođen Hajrudinom Dimanom, uz saradnike Adila Dimana i Anitu Zečić, dok je izvođač radova bečka firma BauCov, koju vode Ibrahim i Melisa Čović.

„Cvijet Srebrenice“ izrađen je od čelika u bijelo-srebrenim tonovima, visok 3,8 metara i širok 4,5 metara. Sastoji se od jedanaest figura koje simboliziraju Majke Srebrenice, a u njihovim rukama nalazi se cvijet – znak nevinosti, bola i sjećanja. U središtu spomenika nalazi se prizma s tekstom ispisanim na njemačkom, engleskom i bosanskom jeziku, čime se univerzalna poruka mira i dostojanstva prenosi svim posjetiocima.

Otkrivanje spomenika u Beču biće trenutak zajedničkog sjećanja, ali i jasna poruka da istina o Srebrenici ostaje trajna obaveza cijelog čovječanstva.

