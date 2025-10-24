Konaković i Ademović na komemorativnom skupu u Beču povodom otkrivanja spomenika ‘Cvijet Srebrenice’

Jasmina Ibrahimović

Ministar vanjskih poslova Bosne i Hercegovine Elmedin Konaković prisustvovat će danas komemorativnom skupu povodom otkrivanja spomenika „Cvijet Srebrenice“ u Beču, u organizaciji Saveza bosanskohercegovačkih udruženja u Austriji – Consilium Bosniacum, uz podršku Grada Beča.

Konaković će se tom prilikom obratiti prisutnima, a događaj će okupiti visoke zvaničnike Republike Austrije i Bosne i Hercegovine, kao i predstavnike civilnog društva.

Otkrivanje spomenika „Cvijet Srebrenice“ u Beču predstavlja simboličan čin solidarnosti, priznanja i trajne posvećenosti borbi protiv poricanja zločina i negiranja istine.

Skup je posvećen kulturi sjećanja, afirmaciji univerzalnih poruka mira i važnosti da žrtve genocida u Srebrenici dobiju trajna mjesta sjećanja širom svijeta – saopćeno je iz Ureda za odnose sa javnošću MVP-a BiH.

Predsjedavajući Doma naroda Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine (PSBiH) Kemal Ademović prisustvovat će danas u Beču otvaranju spomenika Cvijet Srebrenice.

Osim visokih zvaničnika i predstavnika najviših institucija Bosne i Hercegovine i Austrije, očekuje se da će svečanosti otvaranja spomenika prisustvovati članice Udruženja „Majke Srebrenice“, predstavnici međunarodnih organizacija, kao i građani glavnog grada Austrije, saopćeno je iz Sektora za odnose s javnošću PSBiH.

