Euforija u Beču: Stižu hiljade bh. navijača, Tuzla sprema zajedničko gledanje

Ali Huremović

U utorak nogometnu reprezentaciju Bosne i Hercegovine očekuje odlučujući duel kvalifikacija za Svjetsko prvenstvo protiv Austrije u Beču, a bh. navijači već pristižu u austrijsku prijestolnicu kako bi pružili podršku Zmajevima. Prema prvim informacijama, u grad je stiglo nekoliko hiljada bh. državljana, a Beč već odjekuje navijačkim pjesmama i energijom koja najavljuje važne sate pred utakmicu.

Među pristiglim grupama nalazi se i pedesetak navijača iz Tuzle. Dočekali su ih Belaj Boysi, koje predvodi bh. reper Damir Delić Pireli, Tuzlak koji živi i radi u Beču a koji je nedavno objavio pjesmu „Svjetski prvak“. Zajedno su privukli pažnju i efektnom bakljadom, zbog koje je policija nakratko intervenisala, ali se okupljanje nastavilo u navijačkoj atmosferi.

Prema posljednjim procjenama, Zmajeve će u utorak na stadionu u Beču bodriti između 20.000 i 25.000 navijača.

Istovremeno, Tuzla priprema vlastiti navijački kutak. Pokrenuta je inicijativa za zajedničko gledanje utakmice na Trgu slobode.

Organizatori poručuju da će atmosfera biti jednostavna i prepoznatljiva – bez muzike i dodatnih sadržaja, uz zastave, dresove i navijačke pjesme. Tuzlaci su pozvani da dođu u što većem broju i pruže zajedničku podršku reprezentaciji, pod uslovom da se ispune svi tehnički uslovi za prikazivanje utakmice na displeju.

pročitajte i ovo

Istaknuto

Konaković i Ademović na komemorativnom skupu u Beču povodom otkrivanja spomenika...

BiH

U Beču se otkriva spomenik “Cvijet Srebrenice”

Vijesti

UEFA: Promjena sistema kvalifikacija velikih takmičenja

BiH

Bh. taekwondo reprezentacija otputovala u Kinu na Svjetsko prvenstvo

Vijesti

“Cvijet Srebrenice” na Trgu UN-a u Beču: Simbol nevinosti, bola i...

Sport

Predstavljena lopta kojom će se igrati na Svjetskom prvenstvu naredne godine

Tuzla i TK

Određen pritvor muškarcu iz Lukavca zbog proizvodnje i prodaje droge

Istaknuto

Narandžasto upozorenje za Tuzlu: Očekuju se olujni udari vjetra do 70 km/h

BiH

Rusejla Halilović: Sistem ne štiti žene, femicid u Mostaru ponovo otvorio teška pitanja

Istaknuto

Maskirana grupa Albanaca pucala na pripadnike Vojske Srbije

Istaknuto

Svjetski dan baklave: Turska baklava i njene najfinije varijacije koje osvajaju svijet

Učitati više

© Copyright 2025 - RTV SLON. Za preuzimanje pojedinih sadržaja sa web stranice www.rtvslon.ba dozvolu možete zatražiti putem mail adrese: [email protected] RTV SLON |

Kontaktirajte nas: [email protected]