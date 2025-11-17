Euforija u Beču: Stižu hiljade bh. navijača, Tuzla sprema zajedničko gledanje

U utorak nogometnu reprezentaciju Bosne i Hercegovine očekuje odlučujući duel kvalifikacija za Svjetsko prvenstvo protiv Austrije u Beču, a bh. navijači već pristižu u austrijsku prijestolnicu kako bi pružili podršku Zmajevima. Prema prvim informacijama, u grad je stiglo nekoliko hiljada bh. državljana, a Beč već odjekuje navijačkim pjesmama i energijom koja najavljuje važne sate pred utakmicu.

Među pristiglim grupama nalazi se i pedesetak navijača iz Tuzle. Dočekali su ih Belaj Boysi, koje predvodi bh. reper Damir Delić Pireli, Tuzlak koji živi i radi u Beču a koji je nedavno objavio pjesmu „Svjetski prvak“. Zajedno su privukli pažnju i efektnom bakljadom, zbog koje je policija nakratko intervenisala, ali se okupljanje nastavilo u navijačkoj atmosferi.

Prema posljednjim procjenama, Zmajeve će u utorak na stadionu u Beču bodriti između 20.000 i 25.000 navijača.

Istovremeno, Tuzla priprema vlastiti navijački kutak. Pokrenuta je inicijativa za zajedničko gledanje utakmice na Trgu slobode.

Organizatori poručuju da će atmosfera biti jednostavna i prepoznatljiva – bez muzike i dodatnih sadržaja, uz zastave, dresove i navijačke pjesme. Tuzlaci su pozvani da dođu u što većem broju i pruže zajedničku podršku reprezentaciji, pod uslovom da se ispune svi tehnički uslovi za prikazivanje utakmice na displeju.