Dan sjećanja na žrtve saobraćaja: Alarmantni podaci i porast nezgoda u TK

Svjetski dan sjećanja na žrtve saobraćaja obilježava se svake godine treće nedjelje u novembru, a ove 2025. godine pada 16. novembra. Dan je službeno uspostavljen od strane Ujedinjenih nacija 2005. godine, a ovogodišnja tema sažeta je u tri ključne riječi: „Zapamtiti. Podržati. Akcija.“

Iz Ministarstva trgovine, turizma i saobraćaja TK podsjećaju da ovaj dan ima posebno značenje za porodice stradalih, preživjele, ali i službe koje prve stižu na mjesto nesreće. „Sjetimo se djeteta, roditelja, prijatelja i kolege čiji je život naglo i nasilno prekinut u saobraćajnoj nezgodi“, navodi se u poruci povodom obilježavanja ovog dana.

Prema dostupnim podacima, u Bosni i Hercegovini je tokom 2024. godine zabilježeno 35.854 saobraćajnih nezgoda. Najviše ih je evidentirano u Federaciji BiH – 24.807, zatim u Republici Srpskoj 10.807 i 240 u Distriktu Brčko. Od ukupnog broja, 8.007 nezgoda imalo je poginule ili povrijeđene, dok su 27.847 bile sa materijalnom štetom. Život su izgubile 222 osobe, 1.842 zadobile su teže, a 9.458 lakše povrede.

Na području Tuzlanskog kantona tokom 2024. godine dogodile su se 3.144 saobraćajne nezgode, što je povećanje od 90 u odnosu na 2023. godinu, odnosno rast od 2,9 posto. Stradalo je 27 osoba, dok je 1.778 povrijeđenih – od čega 205 teže, a 1.583 lakše. U prvih devet mjeseci 2025. godine bilježi se smanjenje ukupnog broja nezgoda za oko pet posto u odnosu na isti period prethodne godine, te manje poginulih i teže povrijeđenih osoba.

Istaknuto je da se u nezgodama često nalaze mladi i djeca, bilo kao pješaci ili putnici, te da su posljedice takvih događaja najteže upravo za ovu kategoriju. Upozoreno je i na infrastrukturne probleme – cestovna mreža, posebno u TK, ne prati rast broja vozila i nije prilagođena sigurnosnim standardima, s obzirom na to da kanton još uvijek nema nijedan metar autoceste ili brze ceste.

Podaci pokazuju da je u BiH 2024. godine bilo registrovano 1.295.224 motornih vozila, a u TK čak 157.243, što je porast od 4,85 posto u odnosu na 2023. godinu. Prema riječima nadležnih, rast broja registrovanih vozila direktno je povezan s rastom broja saobraćajnih nezgoda.

„Dok palimo svijeće 16. novembra 2025. i prisjećamo se onih koji više nisu ovdje, naša tuga mora biti popraćena obećanjem. Uz obećanje da ćemo biti glasniji u potrazi za sigurnijim cestama i ponašati se odgovornije u saobraćaju“, poručio je pomoćnik ministra za saobraćaj u Vladi TK, Lukanović.