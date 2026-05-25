Sjećanje na tuzlansku mladost, treći dio

Kapija, nekadašnje mjesto susreta i simbol mladosti, pretvorila se u simbol neizbrisive tuge. Žrtve ovog zločina u prosjeku su imale samo 23 godine. Nekadašnji Dan mladosti za Tuzlu i njene građane zauvijek će nositi značenje dana sjećanja na izgubljene mlade živote i ostati zapisan kao jedan od najtragičnijih trenutaka u historiji ovog grada.

U nastavku donosimo fotografije i ispričane sudbine onih čiji su životi nasilno prekinuti, prenesene od njihovih najbližih članova porodice i prijatelja. Kompletne priče i svjedočanstva o njima možete pročitati u knjizi ” Ubistvo svitanja”.

Nešet Mujanović imao je 20 godina. Odrastao je u selu Srnice, bio odličan đak, zaljubljenik u knjige i fudbal. Branio je domovinu kao borac 4. bataljona 217. brigade, a istovremeno studirao na Ekonomskom fakultetu u Tuzli. Tog kobnog dana, s prijateljem je izašao da udahne malo radosti i proljeća – i nije se vratio.

Ilvana Bošnjaković imala je 17 godina. Rođena da voli, da se raduje životu, da sanja. Bila je odlična učenica, uvijek nasmijana i puna topline, okružena prijateljima i porodicom koja ju je voljela bezmjerno. Pisala je dnevnik, vjerovala u sretnu budućnost, a život je voljela iskreno i snažno. Tog 25. maja, nekoliko sedmica prije 18. rođendana, granata joj je prekinula snove, zaustavila mladost.