Predmeti kojih se s nostalgijom sjećamo: Kako je izgledalo odrastanje prije 1980. godine

Nostalgija nas često vraća u vrijeme kada su obične stvari i svakodnevne navike izgledale potpuno drugačije nego danas. Generacije rođene prije 1980. odrastale su uz predmete koji su danas gotovo nestali, a mlađima djeluju kao muzejski eksponati.

Ako tinejdžer danas začuđeno pogleda disketu ili upita šta je vokmen, starije generacije odmah započinju priču riječima: „Nekada smo ovo koristili za…“

Telefoni s brojčanikom

Svaki poziv počinjao je sporim okretanjem krugova na brojčaniku — pogriješite jedan broj i sve morate ispočetka. Bio je to proces koji je tražio strpljenje i ritam. Današnji telefoni jesu brži, ali im nedostaje onaj šarm sporog okretanja prstima.

Crtani filmovi u 19:15

Vrijeme za crtane filmove bilo je posebno. Djeca su sjedila ispred televizora, uvijek u isto vrijeme, prije Dnevnika i u pidžamama. Ko je propustio Duška Dugouška, Cipeliće ili „Laku noć, djeco“, morao je čekati jer repriza nije bilo, a resetovanja svakako ne.

Razvijanje fotografija s filmskih rolni

Nakon svakog snimanja slijedilo je čekanje. Film se nosio na razvijanje i danima se nadalo da su fotografije uspjele. Nije bilo pregleda, filtera ni druge šanse – samo ono što izađe iz koverte.

Ručni podizači prozora u automobilima

Otvaranje prozora značilo je malo vježbe – polako biste okretali ručicu i čekali da osjetite strujanje zraka. Jednostavno, ali s dozom zadovoljstva.

Kasete i trik s olovkom

Premotavanje trake olovkom bilo je dio svakodnevnice. Svaka pjesma na kaseti imala je značenje, svaka kompilacija bila je lična i pažljivo birana.

Enciklopedije – preteča interneta

Prije nego što je postojao Google, znanje se tražilo u enciklopedijama. Stranice su se listale ručno, s nadom da je traženi pojam u tom tomu i da stranica nije zalijepljena. Svako pronađeno objašnjenje imalo je težinu.

TV antene i borba za signal

Dobiti jasan TV signal bilo je pravo malo porodično iskustvo. Jedan okreće antenu, drugi viče s kauča, treći drži ruke „na pravom mjestu“. Kad bi se slika konačno pojavila – niko se nije smio pomjeriti.

Papirne mape umjesto GPS-a

Putovanja su nekad počinjala razmotavanjem velike papirne mape na haubi automobila. Rute su se pratile prstom, a svako skretanje pretvaralo se u malu avanturu.

Snimanje pjesama s radija

Čekanje omiljene pjesme na radiju značilo je potpunu koncentraciju. Ruka na tipki „record“, a svaka greška di-džeja bila je prava drama. Te trake čuvale su emociju i strpljenje.

Samo tri TV kanala

Televizijski izbor bio je ograničen, ali to nije smetalo. Porodice su zajedno gledale što god je bilo na programu – bitno je bilo druženje.

Igre na otvorenom

Djetinjstvo se provodilo napolju. Lastiš, klikeri, žmurke, fudbal na ulici – igre koje su tražile samo maštu i društvo, ali su ostale u trajnom sjećanju.

Ako vam sve ovo zvuči poznato, vjerovatno ste rođeni prije 1980. godine. Ove navike i predmeti danas su dio nostalgije – podsjetnik na vrijeme kada je život bio sporiji, jednostavniji i, možda, topliji.