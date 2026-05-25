Sjećanje na tuzlansku mladost, četvrti dio

Kapija, nekadašnje mjesto susreta i simbol mladosti, pretvorila se u simbol neizbrisive tuge. Žrtve ovog zločina u prosjeku su imale samo 23 godine. Nekadašnji Dan mladosti za Tuzlu i njene građane zauvijek će nositi značenje dana sjećanja na izgubljene mlade živote i ostati zapisan kao jedan od najtragičnijih trenutaka u historiji ovog grada.

U nastavku donosimo fotografije i ispričane sudbine onih čiji su životi nasilno prekinuti, prenesene od njihovih najbližih članova porodice i prijatelja. Kompletne priče i svjedočanstva o njima možete pročitati u knjizi ” Ubistvo svitanja”.

Raif Rahmani imao je 22 godine. Bio je student Rudarsko-geološkog fakulteta i borac Armije RBiH, poznat po hrabrosti i vedrom duhu. Njegova sestra, starija, brižna i nježna, bila mu je oslonac kroz djetinjstvo i ratne godine. Čuvala ga kao dječaka, tješila kad se umorio od života pod granatama i dijelila s njim posljednje trenutke porodične bliskosti. Tog dana, Raif se nije vratio. Njegov osmijeh ostao je urezan u njenim sjećanjima.

Edhem Sarajlić imao je 20 godina. Talentovani muzičar, student i padobranac, član tamburaškog orkestra “Sloboda”. Slavio je diplomu iz Osijeka kad ga je granata zaustavila. Bio je sin pun života, brat oslonac, radost svakog dana. Njegova tambura više ne svira, ali njegova muzika još traje u dušama koje je volio.