Alarmantno: vozači umjesto testa na drogu biraju kaznu od 400 KM?

Vozači umjesto testa na drogu biraju kaznu od 400 KM pokazuje nam podatak da je u proteklih šest mjeseci na području Kantona Sarajevo od 334 kontrolisana vozača, čak 314 je odbilo testiranje na prisustvo narkotika i izabralo da plate kaznu, potvrđeno je iz Uprave policije MUP-a KS.

Zakonom o osnovama bezbjednosti saobraćaja na putevima u BiH propisano je da se vozač koji odbije testiranje na alkohol ili droge može kazniti novčanom kaznom od 400 KM do 1.000 KM, uz zabranu upravljanja vozilom do šest mjeseci i dva kaznena boda. U praksi, to znači da vozač koji odbije testiranje najčešće biva isključen iz saobraćaja uz novčanu kaznu od 400 KM i kraću zabranu vožnje, dok one koji budu pozitivni na droge čekaju znatno oštrije sankcije.

Od preostalih 20 vozača koji su pristali na testiranje, njih 19 je bilo pozitivno, što dodatno potcrtava sumnju u razloge zbog kojih velika većina odbija saradnju s policijom. Ovi podaci otvaraju ozbiljna pitanja o stvarnom broju osoba koje upravljaju vozilima pod dejstvom narkotika, svjesno birajući blažu kaznu kako bi izbjegli ozbiljnije posljedice.

Ovakva praksa jasno pokazuje slabost trenutne zakonske regulative koja omogućava da se potencijalno nesavjesni vozači izvuku sa relativno blagim kaznama. Istovremeno, sigurnost svih učesnika u saobraćaju ostaje ozbiljno ugrožena, jer broj vozača koji voze pod dejstvom opojnih sredstava ostaje nepoznat, ali očigledno značajan.

Struka upozorava da bi se ovi propisi morali dodatno pooštriti kako bi se smanjila mogućnost izbjegavanja odgovornosti i povećala sigurnost na cestama, naročito u urbanim sredinama gdje je gust saobraćaj i veliki broj učesnika svakodnevna stvarnost.

Među stradalima u saobraćajnim nesrećama mlade osobe

Podsjećamo, najveći broj saobraćajnih nesreća dešava se u kasnim večernjim i ranim jutarnjim satima, a najčešće stradaju mlađe osobe.

U 2024. godini zabilježen je porast broja saobraćajnih nezgoda sa smrtnim ishodom, sa oko stotinu nesreća više u odnosu na prethodnu godinu, kao i veći broj stradalih. Prema ocjenama stručnjaka, glavni uzroci ovih nesreća su vožnja neprilagođenom brzinom, neodgovorno ponašanje za volanom, upotreba mobilnih telefona tokom vožnje i kršenje saobraćajnih propisa, pri čemu su najčešće žrtve mladi u dobi od 18 do 30 godina.

„Kada je u pitanju broj saobraćajnih nezgoda na području TK u 2024. godini imamo 3144 saobraćajne nezgode što je povećanje za 3 posto u odnosu na prošlu godinu 2023 godinu za 90 saobraćajnih nezgoda. Broj poginulih lica 2024. godine bilo je 27 poginulih lica što je 7 više u odnosu na 2023. godinu kada smo imali 20 poginulih osoba.“ kazao je Samir Gabeljić, šef Odsjeka za saobraćaj pri Ministarstvu trgovine, turizma i saobraćaja TK.O problemima u saobraćaju na cestama TK, RTV Slon pisala je nedavno, a svi detalji su OVDJE.