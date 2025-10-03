Dan učitelja u TK – nagrade, priznanja i izazovi profesije

Danas je u Tuzlanskom kantonu obilježen Dan učitelja, svečanost kojom se ukazuje na važnost prosvjetnih radnika i njihov doprinos obrazovanju i odgoju djece i mladih. Manifestacija je protekla u znaku priznanja za istaknute nastavnike i učitelje, ali i razgovora o statusu učiteljske profesije, izazovima sa kojima se nastavnici svakodnevno suočavaju te potrebi jačanja odgojne i obrazovne uloge škole u društvu.

– „Jako je lijepo što se održava kontinuitet održavanja ove manifestacije, kao jedan od oblika javnog priznanja za rad u osnovnim i srednjim školama“, ističe Izet Numanović, direktor Pedagoškog zavoda TK.

Kontinuitet obilježavanja Dana učitelja u Tuzlanskom kantonu doživljava se kao potvrda vrijednosti i značaja nastavničkog poziva, ali i podsjetnik da se iza svake nagrade kriju godine truda, predanosti i odricanja. To su trenuci u kojima se prepoznaje rad onih koji su generacijama oblikovali djecu i ostavljali trag u njihovim životima.

– „Decenijske generacije mojih učenika moje su najveće priznanje, a ovo današnje priznanje samo je kruna svega toga“, rekla je mr. Sanija Adrović, profesorica hemije u OŠ Brčanska Malta.

Nagrada „Inovativni nastavnik“ ove godine dodijeljena je po prvi put, s namjerom da podsjeti koliko je savremeni pristup u nastavi važan za današnje generacije. Inovacije u nastavnom procesu donose nove metode rada koje učenicima olakšavaju učenje, čine ga zanimljivijim i potiču njihovu veću uključenost i motivaciju, a time i kvalitetnije obrazovanje.

– „Za mene je ovo veliko priznanje i velika čast što ću kao prvi nastavnik primiti ovu nagradu. Inovacija je za mene posebno važna u nastavi, jer svojim učenicima pokazujem drugačiji pristup kako bi s radošću i lakoćom izučavali predmet koji predajem“, rekla je Edita Omerović Suljić, profesorica njemačkog jezika i književnosti u OŠ Novi Grad Tuzla.

Priznanja nagrađenim nastavnicima istaknula su koliko je kreativnost i posvećenost važna u savremenom obrazovanju, a nagrada za inovativnog nastavnika upravo je podsjetila da novi pristupi mogu probuditi radoznalost i olakšati učenje. Uz takav rad, naglašeno je i da kvalitet obrazovanja zavisi od statusa i podrške koje prosvjetni radnici imaju u društvu.

– „To su ljudi koji obrazuju i odgajaju našu djecu. Shodno tome, uložili smo dosta napora da popravimo materijalni status učitelja, nastavnika i profesora, jer smo svjesni da nema kvalitetnog obrazovanja bez dobrog nastavnika, učitelja i profesora. Također smo svjesni da bez kadra nema ni dobre obrazovne reforme“, rekao je Ahmed Omrović, ministar obrazovanja i nauke TK.

Dok se nadležni trude da unaprijede materijalni status i uslove rada prosvjetnih radnika, sindikat podsjeća da svakodnevni izazovi u učionicama ostaju veliki. Uz sve veći utjecaj novih tehnologija na učenike, nastavnici se bore da održe pažnju i motivaciju, a problem dodatno otežava i nedostatak kadra, zbog čega se u pojedinim školama nastava izvodi nestručno ili uz angažman penzionera.

– „Vremena u kojima radi prosvjetni radnik veoma su teška i sve izazovnija. Naši učenici sve su više izloženi televiziji, internetu i videoigrama, pa je priprema časa, zadržavanje pažnje i ostvarivanje ciljeva nastavnih planova i programa danas mnogo zahtjevnije. Nastavnički poziv postao je globalni problem jer u svijetu nedostaje nastavnog kadra“, rekao je Samedin Kulović, predstavnik Samostalnog sindikata radnika osnovnog obrazovanja i odgoja TK.

Dan učitelja u Tuzlanskom kantonu ove je godine bio prilika da se oda priznanje prosvjetnim radnicima, ali i da se ukaže na izazove sa kojima se suočava učiteljska profesija. U atmosferi nagrada, zahvalnosti i poruka podrške, zajednički je naglašeno da bez učitelja i nastavnika nema ni obrazovanja, ni budućnosti društva.