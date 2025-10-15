Danas se sastaje Vijeće ministara BiH, na dnevnom redu niz tačaka

Vijeće ministara Bosne i Hercegovine danas bi trebalo da razmatra Prijedlog odluke o osnivanju Komiteta za upravljanje zračnim prostorom BiH, koji je pripremilo Ministarstvo komunikacija i prometa BiH. Odluka bi, prema obrazloženju, trebala doprinijeti boljoj koordinaciji između civilnih i vojnih struktura u korištenju zračnog prostora države.

Na dnevnom redu sjednice nalazi se i Prijedlog odluke o visini osnovice za obračun plata u diplomatsko-konzularnim predstavništvima BiH za 2025. godinu, kao i Prijedlog pravilnika o dopunama Pravilnika o plaćama, dodacima i naknadama osoblja u tim predstavništvima.

Pred ministrima će se naći i Informacija o provedbi Aneksa B Sporazuma o pitanjima sukcesije bivše SFRJ, s posebnim naglaskom na uknjižbu objekta bivše SFRJ u Montevideu (Urugvaj). Takođe, biće razmatrana Informacija o realizaciji kapitalnog projekta kupovine i opremanja objekta za smještaj diplomatsko-konzularnog predstavništva BiH u Podgorici.

Među tačkama dnevnog reda nalazi se i Informacija o radu Komisije za kupovinu objekta za stalnu misiju BiH pri UN-u u New Yorku, uz prijedlog odluke o kupovini najpovoljnije ponude.

Vijeće ministara trebalo bi da razmatra i analizu vanjskotrgovinske razmjene Bosne i Hercegovine za period januar–juni 2025. godine, te Informaciju o sistemu ulaska/izlaska (EES), čiji je predlagač Ministarstvo sigurnosti BiH.