Demant PDA Lukavac: Znamo da smo najveći problem za SDA

Dalje se navodi: ne postoji nikakav masovni prelazak u SDA, ne radi se o 60% članstva, ne napuštaju stranku “čitavi odbori”.

Radi se o četiri osobe sa fotografije koja kruži portalima. Tačno je da su bile na listama za lokalne izbore, ali nikada nisu obavljale nikakve funkcije unutar stranke niti vodile mjesne ogranke. Odmah nakon izbora, kada nisu osvojile mandate u Gradskom vijeću, napustile su PDA. Danas svoje lične interese pokušavaju ostvariti u SDA, stranci koja je zaslužna za gašenje Koksare.

Te osobe su već duže vrijeme bile neaktivne i nisu izvršavale stranačke obaveze. Većini njih ovo je četvrta ili peta politička stranka, a pojedini su istovremeno ili ranije bili povezani s drugim političkim opcijama. To dovoljno govori o motivima i dosljednosti.

Ostatak osoba sa fotografije su bivši članovi Stranke za BiH, Demokratske fronte. Dakle većina osoba nema niti je ikada imala ikakve veze sa PDA.

Dok se u Lukavcu gasi Koksara i dok skoro 1000 porodica ostaje bez hljeba u rukama, dok radnici i njihove porodice strepe za egzistenciju – premijer Tuzlanskog kantona, Irfan Halilagić, ovih dana je često boravio u Lukavcu.

Ne zbog rješavanja sudbine radnika, ne zbog konkretnih mjera, već s pokušajima političkog trgovanja i pritisaka na vijećnike PDA Lukavac.

Kada to nije uspjelo – jer Klub PDA ostaje jedinstven i čvrst – pokušava se stvoriti privid “talasa prelazaka” preko osoba koje su stranku već ranije napustile.

Znamo da smo SDA Lukavac najveći politički problem. Znamo da im smeta jedinstvo i stabilnost PDA, ali moramo ih razočarati – nema nikakvih 60%, nema raspada, nema panike. Postoje samo četiri bivša člana vođena isključivo ličnim interesima.

PDA Lukavac ostaje stabilna, organizovana i snažna. Naši mjesni odbori rade, članstvo je aktivno, a podrška građana sve veća – jer ne trgujemo interesima Lukavca, a u narednim danima ćemo ozvaničiti nove dolaske i nova pojačanja u naš tim.

O političkim motivima i pozadini ovih poteza javnost će uskoro znati mnogo više.

Mi ostajemo uz građane Lukavca, uz radnike i uz istinu, navedeno je u saopćenju PDA.