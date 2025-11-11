Denis Bećirović: Dodik otvoreno podriva ustavni poredak BiH

Arnela Šiljković - Bojić

Nakon najnovijeg otvorenog govora mržnje bivšeg predsjednika bh. entiteta RS na predizbornom skupu u Istočnom Sarajevu 10. novembra 2025. godine, član Predsjedništva BiH dr. Denis Bećirović poručio je sljedeće:

„Govor mržnje u predizbornoj kampanji za predsjednika bh. entiteta RS podsjetio nas je još jednom kakvu destruktivnu politiku Milorad Dodik zastupa i promovira posljednjih godina, ciljano pokušavajući rušiti mostove saradnje i međusobnog uvažavanja među narodima i građanima države Bosne i Hercegovine.

Dodikov govor predstavlja opasan primjer govora mržnje koji otvoreno podriva ustavni poredak Bosne i Hercegovine i osnovne vrijednosti na kojima počiva naša država, a to su mir, tolerancija i međusobno poštovanje svih naroda i građana.

Sud BiH pravosnažno je osudio Dodika na godinu dana zatvora i šest godina zabrane obavljanja bilo kakve javne funkcije. Uprkos tome, on u javnom prostoru i dalje nanosi nemjerljivu štetu, sijući mržnju i netrpeljivost. U skladu sa zakonima Bosne i Hercegovine nadležne državne institucije imaju obavezu da djeluju i procesuiraju svaki govor mržnje, pa i Dodikov.

Na Dodikovu anticivilizacijsku politiku moramo odgovoriti dostojanstveno i odgovorno. Na njegov šovinizam odgovorimo antišovinizmom. Budućnost Bosne i Hercegovine nije u primitivizmu i sijanju mržnje među narodima i građanima naše države. Budućnost je u toleranciji, međusobnom poštovanju i saradnji“.

 

