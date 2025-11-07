Direktor OŠ „Sapna“: Učenici su bili sigurni, zaposlenik koji je prijetio odmah suspendovan

Jasmina Ibrahimović
Policija intervenisala u OŠ Sapna: Nastavnik prijetio učenicima
Policija intervenisala u OŠ Sapna: Nastavnik prijetio učenicima

Direktor Osnovne škole “Sapna” Muzijet Kahrimanović izjavio je, povodom prijetnji koje je zaposlenik ove škole jučer uputio učenicima, da sigurnost učenika nije bila ugrožena te da je spomenuti zaposlenik škole suspendovan.

Osnovna škola “Sapna” odmah je reagirala povodom događaja u kojem je uposlenik na poslovima bibliotekara ove škole uputio prijetnje učenicima.

– Direktor škole je o incidentu odmah obavijestio policiju i nadležno Tužilaštvo te donio odluku o suspenziji nastavnika. Sigurnost učenika niti u jednom trenutku nije bila ugrožena – navedeno je u saopćenju OŠ “Sapna”.

Također, najavljeno je da će škola u narednom periodu organizirati sistematske preglede za sve zaposlenike s ciljem dodatne brige o njihovom zdravstvenom stanju i prevencije sličnih situacija u budućnosti, pogotovo imajući u vidu da je ovaj zaposlenik primljen na Kliniku za psihijatriju UKC-a Tuzla zbog zdravstvenih problema.

pročitajte i ovo

Vijesti

Oduzeti skupocjeni satovi na Aerodromu Sarajevo

Tuzla i TK

Rekonstrukcija zgrade “Samačka” uspješno završena: Nekada devastiran prostor pretvoren u funkcionalan i moderan objekt

Sport

Utakmica Sloboda – Vitez bit će odigrana u vrijeme žalosti, bez muzike i uz minutu šutnje

Vijesti

Karius i Baktus osvajaju srca najmlađih: Pozorišna predstava poklon dm-a mališanima u novoj školskoj godini

Vijesti

Policija intervenisala u OŠ Sapna: Nastavnik prijetio učenicima

Učitati više

Uređivačka politika - javno objavljujemo i pozivamo sve naše gledaoce, čitaoce i slušaoce da eventualne primjedbe na izvještavanje našeg medija dostave putem e-mail adrese: [email protected]

© Copyright 2025 - RTV SLON. Za preuzimanje pojedinih sadržaja sa web stranice www.rtvslon.ba dozvolu možete zatražiti putem mail adrese: [email protected] RTV SLON |

Kontaktirajte nas: [email protected]