Direktor OŠ „Sapna“: Učenici su bili sigurni, zaposlenik koji je prijetio odmah suspendovan

Direktor Osnovne škole “Sapna” Muzijet Kahrimanović izjavio je, povodom prijetnji koje je zaposlenik ove škole jučer uputio učenicima, da sigurnost učenika nije bila ugrožena te da je spomenuti zaposlenik škole suspendovan.

Osnovna škola “Sapna” odmah je reagirala povodom događaja u kojem je uposlenik na poslovima bibliotekara ove škole uputio prijetnje učenicima.

– Direktor škole je o incidentu odmah obavijestio policiju i nadležno Tužilaštvo te donio odluku o suspenziji nastavnika. Sigurnost učenika niti u jednom trenutku nije bila ugrožena – navedeno je u saopćenju OŠ “Sapna”.

Također, najavljeno je da će škola u narednom periodu organizirati sistematske preglede za sve zaposlenike s ciljem dodatne brige o njihovom zdravstvenom stanju i prevencije sličnih situacija u budućnosti, pogotovo imajući u vidu da je ovaj zaposlenik primljen na Kliniku za psihijatriju UKC-a Tuzla zbog zdravstvenih problema.