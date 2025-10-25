Direktor FUP-a: Curenje informacija iz istrage urušava povjerenje građana u pravosuđe

Direktor Federalne uprave policije Vahidin Munjić oglasio se povodom medijskih napisa koji se odnose na navodne sadržaje iz njegovog mobilnog telefona.

– Kao građanin koji nikada nije bio osuđivan niti je ikada bio predmet bilo kakvog krivičnog postupka, i kao čovjek koji vjeruje u postojanje pravne države Bosne i Hercegovine, 22. aprila 2024. godine dobrovoljno sam Tužilaštvu BiH predao pristupne šifre svog službenog i privatnog mobilnog telefona. Nisam to bio dužan učiniti, ali sam – uprkos svim opravdanim sumnjama – želio pokazati povjerenje u zakonitost i integritet institucija – istakao je Munjić.

Dodao je da se nažalost, pokazalo da su te sumnje bile opravdane.

– Od samog početka tvrdio sam – što je dokumentovano u zapisnicima i službenoj korespondenciji mojih advokata sa Sudom BiH i Tužilaštvom BiH – da su moji mobilni uređaji privremeno oduzeti s ciljem da se njihovi sadržaji ustupe osobama bliskim određenim političko-obavještajnim krugovima i osobama koje se u javnosti predstavljaju kao novinari, a zapravo rade po dogovoru s osobama koje su predmet istraga Federalne uprave policije. Najbolji dokaz za to jesu ovosedmične izjave člana Predsjedništva SDA, koji je javno priznao da raspolaže informacijama o “ostalim porukama” iz mog mobilnog telefona. Pitanje na koje sada moraju odgovoriti pravosudni organi glasi: ko je, s kojim pravom i motivom, političaru i stranačkom funkcioneru SDA ustupio privatne sadržaje iz telefona direktora Federalne uprave policije? Takvo postupanje ne ugrožava samo mene, već i integritet tužilačke istrage, sigurnost istražitelja i povjerenje građana u sistem – naglasio je Munjić.

Prema njegovim riječima, isti politički subjekti koji danas koriste nezakonito pribavljene sadržaje i plasiraju ih putem njima naklonjenih medija, sada traže i održavanje vanredne sjednice Predstavničkog doma Parlamenta Federacije BiH.

– Želim jasno poručiti: neću se odazvati na sjednicu koja je očigledno sazvana s ciljem političkog pritiska na Federalnu upravu policije i konkretno pokušaja umanjivanja težine predmeta “Autoceste Federacije BiH”. Prema Zakonu o unutrašnjim poslovima Federacije BiH, direktor Federalne uprave policije za svoj rad odgovara federalnom ministru unutrašnjih poslova i Vladi Federacije BiH kojim redovno, kao i Nezavisnom odboru, podnosim izvještaje o radu. Želim jasno reći: ne postoji nikakva afera “Spenganje”. Postoji samo afera u kojoj je svima u Bosni i Hercegovini poslana opasna poruka – ne vjerujte pravosuđu i ne dajte pristupne šifre, jer ono što se nalazi u vašem telefonu može završiti u rukama političara i njihovih medijskih saradnika, a ne u dokaznim spisima suda. Time je nanesena nesaglediva šteta radu istražnih i pravosudnih organa, ali i povjerenju građana u vladavinu prava – kazao je Munjić.

Posebno je istakao očiglednu selektivnost u primjeni zakona.

– Nisam vidio da je Tužilaštvo Bosne i Hercegovine izuzimalo telefone iz Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srpske, niti da je tamo oduzet makar i prazan list papira iz kopir-aparata. Za razliku od toga, privatne prepiske iz mog telefona – prepiske direktora Federalne uprave policije – ustupljene su političarima i medijima povezanim s političkim strankama. Kao direktor FUP-a imam pristup brojnim operativnim podacima. Da želim, i ja bih mogao ustupati sadržaje iz vještačenih telefona novinarima i političarima. Očigledno je da neki to čine i da ne postoji odgovornost za takvo što. Ali ja ne. Jer to bi bilo nezakonito i predstavljalo bi potpuni poraz pravne države – kazao je Munjić.

Naglasio je da se u Federalnoj upravi policije nikome ne montiraju procesi.

– To nije moguće ni zakonski ni faktički. Istragu vodi tužilac, naredbe izdaje sud, a policija je izvršni organ koji postupa po njihovim nalozima. Od dana kada sam preuzeo dužnost direktora, svaka zaprimljena krivična prijava uredno je proslijeđena nadležnom tužilaštvu. To, nažalost, ranije nije bio slučaj. Na jednom od prvih sastanaka koje sam održao sa međunarodnim partnerima, iznesena je jasna ocjena da je Federalna uprava policije u periodu prije mog mandata bila – citiram – “crna rupa u kojoj su nestajali svi predmeti protiv SDA funkcionera”. Čak su poimenice naveli imena policijskih službenika koji su kako su tvrdili, u saradnji s bivšim direktorom OSA BiH, radili na “posušivanju” predmeta protiv SDA funkcionera. O tome sam, kao direktor, obavijestio nadležno tužilaštvo – podcrtao je Munjić.

Podsjetio je medije da postoji više odluka Ustavnog suda BiH i Evropskog suda za ljudska prava koje jasno potvrđuju da sloboda izražavanja ne podrazumijeva pravo na objavljivanje tajnih podataka iz istraga niti povredu prava na privatnost i pretpostavku nevinosti. Objavljivanje materijala iz tajne istrage nije novinarstvo – to je kršenje zakona, dodao je.

Naglasio je da očekuje da Visoko sudsko i tužilačko vijeće BiH, Sud Bosne i Hercegovine i Tužilaštvo BiH preduzmu sve mjere iz svoje nadležnosti kako bi se spriječilo dalje urušavanje pravosudnog sistema i povjerenja građana u institucije.

Munjić je kazao kako poseban problem predstavlja kontinuirano objavljivanje dijelova navodnih prepiski, kako u medijskim člancima tako i u televizijskim prilozima, dok pravosudne institucije ostaju potpuno pasivne.

– Tužilaštvo BiH ima zakonsku obavezu da zaštiti integritet istrage i spriječi curenje dokaza koji su prikupljeni tokom provođenja istražnih radnji. Iako je predmet u vezi s tim formiran još prije nekoliko mjeseci, Tužilaštvo BiH nije poduzelo nijednu konkretnu radnju, čime je omogućeno da se sadržaji koji potiču iz istrage kontinuirano plasiraju u javnost, mimo zakona i osnovnih principa pravičnog postupka. Takvo postupanje dodatno urušava povjerenje građana u pravosudni sistem i ostavlja utisak da u BiH zakon ne vrijedi jednako za sve. Ne mogu potvrditi autentičnost svih objavljenih prepiski. Veliki broj navodno objavljenih sadržaja je, prema mom saznanju, falsifikovan. Njihovu autentičnost može potvrditi isključivo postupajući tužilac Tužilaštva BiH koji je odgovoran za istragu – kazao je Munjić.

On je poručio da će zbog teškog narušavanja ličnog i profesionalnog digniteta, kao i objavljivanja neistinitih i neprovjerenih tvrdnji, pokrenuti tužbe protiv svih medija koji budu objavljivali ili prenosili lažne sadržaje ili prepiske za koje tvrde da potiču iz njegovog mobilnog telefona, saopćeno je iz FUP-a.