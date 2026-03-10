Dok cijena nafte divlja na svjetskim berzama, jutros iznenađenje na jednoj benzinskoj pumpi

Dok cijene nafte na svjetskom tržištu i dalje snažno osciliraju, jutrošnje stanje na benzinskim pumpama u Tuzli donijelo je neočekivan obrat.

Prema posljednjim podacima s naftnih berzi, cijena nafte tipa Brent jutros iznosi oko 92,30 dolara po barelu. Iako je trenutno zabilježen pad od oko šest posto u odnosu na prethodni skok, tržište je posljednjih dana bilo izuzetno nestabilno, a cijene su u jednom trenutku dostizale i znatno veće vrijednosti nego početkom sedmice.

Upravo zbog takvih kretanja na globalnom tržištu očekivalo se da će danas doći do novog, znatnog rasta cijena goriva na benzinskim pumpama. Na većini lokacija cijene su zaista rasle u odnosu na prethodne dane, ali jutros je zabilježen i jedan neočekivan potez.

Na jednoj benzinskoj pumpi u Tuzli cijena benzina Premium 95 jutros je spuštena na 2,24 KM po litru, što je niže u odnosu na prethodne dane kada se na istoj lokaciji prodavao po 2,29 KM. Riječ je o pumpi Ina koja se nalazi na adresi Bosne Srebrene 54.

Na ostalim pumpama cijene benzina trenutno se kreću u širem rasponu, pa se Premium 95 u Tuzli prodaje od oko 2,24 KM do približno 2,64 KM po litru, zavisno od lokacije.

Kada je riječ o dizelu D5, razlike su još izraženije. Jutrošnje cijene kreću se od oko 2,41 KM pa sve do 2,99 KM po litru.

Velike razlike u cijenama pokazuju da tržište goriva i dalje reaguje različito na promjene na svjetskom tržištu nafte, ali i da pojedine pumpe pokušavaju privući kupce nižim cijenama u trenutku kada se širom zemlje očekuju nova poskupljenja.