Domovi zdravlja u TK traže radnike

Domovi zdravlja u Tuzlanskom kantonu nastavljaju s popunjavanjem kadrovskih kapaciteta, a nove konkurse za prijem radnika raspisali su Dom zdravlja Lukavac i Dom zdravlja Srebrenik.

JZU Dom zdravlja Lukavac objavio je javni oglas za prijem zaposlenika u radni odnos na neodređeno vrijeme, čime se nastoji osigurati stabilnost zdravstvenih usluga i odgovoriti na potrebe stanovništva na području grada Lukavca. Konkurs obuhvata više radnih pozicija, a pravo prijave imaju kandidati koji ispunjavaju propisane uslove navedene u oglasu.

Istovremeno, konkurs za prijem radnika raspisao je i JZU Dom zdravlja Srebrenik, gdje se također traže novi uposlenici različitih profila. Iz ove zdravstvene ustanove navode da je cilj konkursa jačanje postojećih timova i unapređenje kvaliteta zdravstvene zaštite za građane Srebrenika i okolnih naselja.

Zainteresirani kandidati detaljne informacije o uslovima, potrebnoj dokumentaciji i rokovima za prijavu mogu pronaći na web stranici Službe za zapošljavanje Tuzlanskog kantona, gdje su objavljeni kompletni tekstovi konkursa za obje zdravstvene ustanove.