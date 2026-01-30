Domovi zdravlja u TK traže radnike

Nedžida Sprečaković
Domovi zdravlja u Tuzlanskom kantonu nastavljaju s popunjavanjem kadrovskih kapaciteta, a nove konkurse za prijem radnika raspisali su Dom zdravlja Lukavac i Dom zdravlja Srebrenik.
Domovi zdravlja u Tuzlanskom kantonu nastavljaju s popunjavanjem kadrovskih kapaciteta, a nove konkurse za prijem radnika raspisali su Dom zdravlja Lukavac i Dom zdravlja Srebrenik, foto: Ilustracija

Domovi zdravlja u Tuzlanskom kantonu nastavljaju s popunjavanjem kadrovskih kapaciteta, a nove konkurse za prijem radnika raspisali su Dom zdravlja Lukavac i Dom zdravlja Srebrenik.

JZU Dom zdravlja Lukavac objavio je javni oglas za prijem zaposlenika u radni odnos na neodređeno vrijeme, čime se nastoji osigurati stabilnost zdravstvenih usluga i odgovoriti na potrebe stanovništva na području grada Lukavca. Konkurs obuhvata više radnih pozicija, a pravo prijave imaju kandidati koji ispunjavaju propisane uslove navedene u oglasu.

Istovremeno, konkurs za prijem radnika raspisao je i JZU Dom zdravlja Srebrenik, gdje se također traže novi uposlenici različitih profila. Iz ove zdravstvene ustanove navode da je cilj konkursa jačanje postojećih timova i unapređenje kvaliteta zdravstvene zaštite za građane Srebrenika i okolnih naselja.

Zainteresirani kandidati detaljne informacije o uslovima, potrebnoj dokumentaciji i rokovima za prijavu mogu pronaći na web stranici Službe za zapošljavanje Tuzlanskog kantona, gdje su objavljeni kompletni tekstovi konkursa za obje zdravstvene ustanove.

pročitajte i ovo

Vijesti

Konzorcij Logistika BiH: Pozdravljamo odluku EK, ali protesti se nastavljaju

Vijesti

Liga prvaka: Danas u Nyonu žrijebanje parova play-off-a

Vijesti

Ako od ove godine idete u penziju očekujte ove iznose, šest kategorija

Vijesti

Grad Tuzla objavio javni poziv za finansiranje boračkih organizacija u 2026. godini

Kultura

U Tuzli izložba “Ja BiH te ljubio” povodom Prešernovog dana

Učitati više

© Copyright 2025 - RTV SLON. Za preuzimanje pojedinih sadržaja sa web stranice www.rtvslon.ba dozvolu možete zatražiti putem mail adrese: [email protected] RTV SLON |

Kontaktirajte nas: [email protected]