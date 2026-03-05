Elektrodistribucija Tuzla raspisala oglas za zapošljavanje novih radnika na neodređeno vrijeme

Elektrodistribucija Tuzla raspisala je oglas za zapošljavanje novih radnika na neodređeno vrijeme, a riječ je o prijemu stručnih saradnika za zaštitu zdravlja i sigurnosti na radu u okviru Službe za sigurnost i zaštitu.

Kako je objavljeno na stranici Službe za zapošljavanje Tuzlanskog kantona, oglas je raspisala JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo, Podružnica Elektrodistribucija Tuzla. Traže se dva izvršioca za radno mjesto stručni saradnik za zaštitu zdravlja i sigurnosti na radu, rang III.

Za ovu poziciju predviđena je visoka stručna sprema, dok je radno iskustvo jedan od uslova za prijavu. Plata za ovu poziciju nije precizirana u oglasu.

Mjesto rada je Tuzla, a sjedište poslodavca nalazi se na adresi Rudarska 38.

Iz Elektrodistribucije Tuzla navode da su detaljni opis poslova, uslovi koje kandidati moraju ispunjavati, kao i način prijave navedeni u dokumentu koji je objavljen uz oglas.

Oglas je objavljen 5. marta 2026. godine, a zainteresovani kandidati dodatne informacije o konkursu i načinu apliciranja mogu pronaći na stranici Službe za zapošljavanje Tuzlanskog kantona.